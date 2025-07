Une statue Pikachu du film Pokémon de 1999 sauvée in extremis de la benne

Un témoin en plastique de la première folie Pokémon

Un collectible qui vaut son Pika-peso ?

Selon le collectionneur Reddit ElbowDeepInElmo , la statue (81 cm × 107 cm × 69 cm) dormait dans un coin d'une imprimerie qui tirait les toutes premières cartes à collectionner. Un employé, visiblement plus Team Rocket qu'éboueur, l'a ­« capturée » avant la benne et l'a gardée plusieurs années avant de la revendre.Une fois chez son nouveau dresseur, la star jaune a attendu deux ans son diagnostic : c'est en postant des photos sur un forum de bornes promotionnelles qu'elle a été formellement reconnue comme l'un des décors du gala de 1999.À l'époque, The Pokémon Company avait aussi fait fabriquer un Togepi assorti. Reste à savoir si le bébé Pokémon a lui aussi esquivé le compacteur mais l'absence de photos semble indiquer que malheureusement, cette relique n'a peut-être pas survécu à ces 25 années dingues.Impossible d'estimer facilement cette pièce unique : aucune enchère connue n'a eu lieu pour une statue de la sorte, et des réparations à prévoir, dont une queue manquante que le propriétaire compte refaire par le biais d'une imprimante 3D. Pour comparaison, les statues officielles de Splatoon ou Mario Odyssey aperçues dans certains Nintendo Store se négocient déjà à plusieurs milliers d'euros quand elles réapparaissent sur le marché.L'intéressé affirme ne pas vouloir vendre sa trouvaille pour l'instant ; il envisage plutôt de la restaurer et de l'exposer lors d'événements communautaires. Une bonne nouvelle pour les fans qui n'ont jamais vu la mascotte autrement qu'en pixels... à moins que le musée Nintendo n'intervienne pour afficher cette statue à ses visiteurs autour de la vitrine Pokémon ?