Red Dead Redemption désormais disponible sur Switch 2

La relation entre Rockstar Games et Nintendo est faite de hauts et de bas avec beaucoup de jeux absents mais des fois des exclusivités venues de nulle part.Red Dead Redemption fait partie de la catégorie des jeux que nous n'attendions plus et qui est arrivé sans faire trop de bruit, d'abord sur Nintendo Switch et désormais sur Nintendo Switch 2 avec une nouvelle version enrichie sortie ce mardi 2 décembre !Au programme de cette nouvelle version : des graphismes retravaillés avec notamment le DLSS, le HDR et des performances à la hausse avec du 60 images par seconde. Ce n'est pas tout ! Le jeu gagne une compatibilité avec le mode souris de la Nintendo Switch 2. En terme de contenu, nous retrouvons l'intégralité de l'histoire de John Marston avec notamment le DLC Undead Nightmare.En revanche, le jeu ne propose toujours pas de contenu multijoueur mais il reste une valeur sûre pour les fans du genre qui attendent désormais Red Dead Redemption 2 sur console Nintendo !Voici la bande-annonce de lancement de Red Dead Redemption dans son édition Nintendo Switch 2 :Le jeu est disponible sur le Nintendo eShop. Pour rappel, si vous possédez le jeu sur Switch, la mise a jour est gratuite !