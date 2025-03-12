Rechercher sur Puissance Nintendo
Légendes Pokémon : Z-A Disponible sur Switch depuis le 16/10/2025
News Légendes Pokémon : Z-A (Switch)

Double dose de surprises pour Pokemon Legends : Z-A !

Plus que sept petits jours nous rapprochent de la sortie du DLC de Pokemon Legends : Z-A intitulé Mega Dimension, les nouveautés continuent de se dévoiler. Découvrons ensemble les surprises annoncées !

News

Le Pokedex des méga évolutions s'enrichit !

La communication autour du DLC Pokemon Legends : Z-A Mega Dimension s'intensifie et chaque semaine nous avons le droit à notre nouveau Pokemon Méga évolué ! Après un Méga-Zeraora gonflé aux hormones
Aujourd’hui nous sommes gâtés ! La diffusion du trailer d'une minute et 40 secondes met en avant un combat entre Lucario et ... Méga Lucario Z ! Le type combat et acier est mis à l'honneur avec un design renouvelé avec des touches de blanc et des extrémités bleu azur, une robe jaune et bien entendu des pouvoirs décuplés ! L'occasion de revoir les méga évolutions au passage de Raichu en Méga Raichu X et Méga Raichu Y qui s'annoncent électrisantes !

Le projet « M » disponible dès maintenant !

Pour nous faire patienter The Pokémon Company a plus d'un tour dans sa pokeball, puisque le trailer dévoile également une mission secondaires toute nouvelle que vous pouvez récupérer des maintenant dans la partie jeux en ligne- cadeau mystère.
Pour débloquer cette mission secondaire, vous devrez avoir terminé le scénario principal de Légendes Pokémon : Z-A. Vous allez pouvoir récupérer la Mewtwoïte X et Mewtwoïte Y distribuée via Cadeau Mystère. Une fois ces étapes passées, vous devrez vous rendre au Labo Lysandre par le café du même nom. Suite à la réactivation du système dans les anciens labos Lysandre, un Pokémon qui faisait l'objet de recherches a été libéré.
Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimension | Mega Lucario Z Reveal Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Vous débloquerez donc la mission secondaire EX « Le projet M » passant à un total de 120 missions secondaires vous permettant de capturer le légendaire Mewtwo. Pour ma part, une hype rball a suffi pour capturer mon petit chouchou mais vous devrez probablement vous y prendre à plusieurs fois comme ce fut le cas pour Zygarde ou Zacia et Zamazenta ...
