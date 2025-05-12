News
Metroid Prime 4 Beyond débarque sur toutes vos Switch !
Pas de nouveautés cette semaine sur NIntendo Music ? Il s'agissait d'un leurre puisque Nintendo nous propose ce matin une nouvelle dose de musique alignée avec la sortie de cette fin d'année... On vous dit tout dans cet article !News
Cette fin d'année sera sous le signe Metroid Prime 4 Beyond et Nintendo a bien décidé de nous faire manger du Samus Aran à toutes les sauces. Au repas d'aujourd’hui, nous aurons l'ajout de 7 pistes d'une durée de 48 minutes issues de la bande originale de Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Music !
et n'hésitez pas à consulter le rapport de mission de Samus Aran !
Information concernant le développement de Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch
