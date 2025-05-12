Rechercher sur Puissance Nintendo
News

Metroid Prime 4 Beyond débarque sur toutes vos Switch !

Pas de nouveautés cette semaine sur NIntendo Music ? Il s'agissait d'un leurre puisque Nintendo nous propose ce matin une nouvelle dose de musique alignée avec la sortie de cette fin d'année... On vous dit tout dans cet article !

News
Cette fin d'année sera sous le signe Metroid Prime 4 Beyond et Nintendo a bien décidé de nous faire manger du Samus Aran à toutes les sauces. Au repas d'aujourd’hui, nous aurons l'ajout de 7 pistes d'une durée de 48 minutes issues de la bande originale de Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Music !
Metroid Prime 4 Beyond s'impose donc comme le jeu de cette fin d'année sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si le jeu a eu un parcours dans sa phase de développement et de création plutôt tortueux, le jeu s'en sort avec les honneurs comme nous le raconte notre Samus à travers son test pas comme les autres. Découvrez le ici et n'hésitez pas à consulter le rapport de mission de Samus Aran !
Information concernant le développement de Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Metroid Prime 4: Beyond Disponible sur Switch
Metroid Prime 4: Beyond — Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 depuis le 04/12/2025
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil