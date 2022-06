Une révélation de plus pour Splatoon 3 !

Depuis l’annonce de sortie du jeu, on ne cesse d’en découvrir un peu plus chaque semaine au travers de contenus partagés par Nintendo. On sait d’ores et déjà qu’il y aura des bannières personnalisées et une nouvelle marque vestimentaire . On pouvait également en savoir un peu plus sur les nombreux ennemis qu’il y aura à combattre Aujourd’hui, ce sont des images de nouvelles tenues et coiffures qui nous sont partagées sur Twitter.On se voit déjà personnaliser nos Inklings et parcourir la contrée Clabousse avec style ! Ça promet de belles sessions PN alors faites le plein d’encre et rendez-vous en septembre !