Des bannières personnalisées et une nouvelle marque vestimentaire pour Splatoon 3

Inhabitants of the Splatlands use these colourful banners to show off their style – and not just in battles! They're visible in a variety of settings and fully customisable based on gameplay. #Splatoon3 pic.twitter.com/zbb0lOAsOC — Nintendo UK (@NintendoUK) May 6, 2022

"Barazushi" est un fabricant originaire de la partie ouest de la région de Bunkara, où les éponges sont produites. C'est une nouvelle marque d'équipement, née dans le climat rigoureux de la région de Bunkara. [Barazushi propose] équipements pour les déserts et les régions froides, tels que des sweats à capuche qui utilisent des éponges en fibres ultra-fines.

Désormais planifiée pour une sortie le 9 septembre 2022 , Splatoon 3 fait parler de lui ce week-end à l'occasion d'un tweet de Nintendo au cours duquel la firme a présenté les bannières personnalisables proposées aux joueurs en fonction du gameplay.Rien de révolutionnaire pour les fans de jeu de tir en ligne, mais qui auront donc le mérite d'exister si l'on en croit ces tweets de Nintendo UK :Ces bannières seront créées à partir d'une liste, histoire de prévenir les mauvais comportements et la vulgarité qui va avec : plus vous jouerez, et plus vous aurez la possibilité d'accéder à une liste variée.Du côté des équipements, on regarde du côté du Twitter officiel japonais du jeu pour en savoir un peu plus, avec une nouvelle marque virtuelle, Barazushi :Si vous parlez aussi bien le japonais que votre dévoué, un traducteur en ligne vient à notre rescousse :Splatoon 3 sortira dans le monde entier le 9 septembre prochain, comme Nintendo l'a annoncé récemment et qui nous a beaucoup fait parler dans le dernier PNCAST largement consacré aux changements de date dévoilés ces dernières semaines. Vous avez un trajet aujourd'hui et avez envie d'écouter quelque chose de nouveau : rendez-vous sur cette news pour retrouver les différents moyens de retrouver le PNCAST en fonction de vos lecteurs de podcasts préférés.