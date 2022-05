Goodies et remises : où pré-commander Mario Strikers Battle League ?

Pré-commander Mario Strikers Battle League sur Switch

On a donc fait le tour de tout ce petit monde, histoire de lister les différentes offres proposées : chèques-cadeaux, goodies, tous les moyens semblent bons pour convaincre les joueurs de choisir telle enseigne ou telle enseigne.On vous avouera que notre coeur penche pour les goodies physiques, non seulement parce qu'il s'agit somme toute d'un jeu Mario, mais aussi parce que ce sont des produits dérivés originaux : une écharpe de fan de foot, ou un t-shirt. Bon, pour le t-shirt, on vous l'accorde, c'est un peu moins original !A lire aussi : du gameplay pour Mario Strikers Battle League Sachez aussi que vous pouvez suivre les bons plans du moment sur notre Discord , avec un canal #bons-plans qui porte bien son nom, et sur lequel on relaie les promos quand on en voit qui sont très intéressantes.Voici quelques offres intéressantes que nous avons repérées ces derniers jours concernant Mario Strikers Battle League avec un ordre tout à fait subjectif de préférence :p :- sur FNAC.com (une écharpe Mario Strikers offerte, 10€ offerts soit le jeu à 39,99€ actuellement)- sur Micromania.fr : 59.99€ (un t-shirt Mario offert + 10€ de chèque cadeau, soit le jeu à 49,99 €)- sur Amazon.fr : précommande à 44,99€ (sans cadeau)- sur CDiscount.com : 44,99 € (sans cadeau)A lire aussi : longue présentation de Mario Strikers: Battle League Vous aurez compris qu'il y a actuellement deux offres de produits dérivés pour accompagner la sortie du jeu : l'écharpe de fan de foot Mario Strikers Battle League ou le t-shirt, dur de choisir !