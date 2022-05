Une vidéo japonaise et plein d'infos sur Mario Strikers Battle League Football

Bande-annonce japonaise de présentation de Mario Strikers Battle League 05/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Strikers Battle League Football sort le vendredi 10 juin 2022 dans le monde. Et à quelques semaines de la sortie du jeu, Nintendo met en route son plan de communication avec pour commencer une bande-annonce de présentation assez complète, bien qu'en japonais :La série des jeux Mario Strikers n'a jamais été réputée pour son fair-play : tacles et coups de coude violents sont d'ailleurs particulièrement encouragés, et c'est ce que nous rappelle l'article du site officiel japonais de Nintendo à retrouver en source de cette actualité.Cet article revient de plus sur plusieurs nouvelles fonctionnalités de Mario Striker Battle League Football, notamment la tactique "Team Tackle" qui consiste à unir les forces de deux joueurs pour mener une attaque plus agressive encore contre le joueur adverse qui, peut-être, devenait un peu trop menaçant vers vos buts.Par ailleurs, l'article explique le rôle de l'équipement dans les capacités de vos joueurs : il est possible de personnaliser les tenues de vos joueurs, de façon à modifier leur apparence et leur donner des aptitudes renforcées. L'équipement va jouer un rôle sur la force physique, la puissance et la vitesse du tir.On avait pu découvrir il y a quelques semaines la fonction de Championnat dans lequel 20 joueurs pourront rejoindre votre club, et jouer en ligne contre d'autres clubs dans le cadre des Saisons organisées par Nintendo. En fonction du nombre de points marqués lors de la Saison, votre club pourra évoluer vers une division supérieure.Précisons par ailleurs que vos victoires vous permettront de faire rayonner votre club en gagnant des Club Coins, explique l'article, avec lesquelles vous pourrez acheter un nouveau stade, le type de gazon, l'apparence des barrières et des cages, entre autres. Il sera aussi possible de modifier l'uniforme de son équipe, le logo du club, de façon à rendre votre ligue encore plus unique.Un gros travail a été fait, semble-t-il à la lecture de cet article, pour emmener Mario Strikers dans l'ère du jeu compétitif en ligne. Il nous tarde de retrouver Mario et ses amis dans des matches de folie sur Nintendo Switch, à partir du 10 juin 2022.