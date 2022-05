5 millions de dollars de recette pour Pikmin Bloom en six mois

Niantic, très connu pour Pokémon GO, a aussi travaillé en collaboration avec Nintendo à Pikminn Bloom : un jeu reprenant les grandes idées de Pokémon GO et en l'adaptant à la sauce Pikmin.Le jeu est sorti il y a un peu plus de six mois et même si il ne soulève pas autant les foules que son prédécesseur, il semble que les joueurs y jouent mais ne dépensent pas énormément leur argent dedans.D'après une étude de l'entreprise, Sensor Tower, Pikmin Bloom aurait rapporté un peu plus de 5,3 millions de dollars dans le monde entier depuis son lancement. Un chiffre peu élevé qui s'explique par le caractère free-to-play du jeu qui ne met pas vraiment en avant le contenu premium disponible à l'achat comme peuvent le faire d'autres jeux comme Fire Emblem Heroes et Mario Kart Tour qui disposent même d'un système d'abonnement garantissant un revenu régulier à Nintendo.Cependant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter et Niantic multiplie les évènements au sujet du jeu qui accueillera prochainement du nouveau contenu. De quoi peut être attirer de nouveaux joueurs à l'approche des beaux jours.Que pensez-vous de Pikmin Bloom ? Avez-vous essayé le jeu et continuez-vous d'y jouer ?