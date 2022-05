Un Monopoly Junior Super Mario disponible aux Etats-Unis

Le jeu Monopoly Junior s'associe aux personnages et aux thèmes de Super Mario pour des moments d'action palpitants ! Dans ce jeu de société Monopoly Junior : Super Mario Edition, les enfants peuvent s'imaginer vivre une aventure amusante dans le Royaume Champignon. Ils peuvent choisir d'incarner Mario, Peach, Yoshi ou Luigi, et se déplacer sur le plateau de jeu pour acheter des propriétés et collecter des pièces. Les joueurs lancent le dé pour voir s'ils peuvent appuyer sur l'unité sonore de la pièce pour entendre le son emblématique de Super Mario et collecter des pièces. Ce jeu amusant pour les enfants est un excellent cadeau d'anniversaire ou de vacances pour les fans de Super Mario et les enfants de 5 ans et plus.

Hasbro, Monopoly et Super Mario, c'est une sacrée histoire d'amour ! On se souvient de la toute première édition proposée Outre-Atlantique au milieu des années 2000 : on était alors loin de se douter qu'ensuite, presque chaque année, une nouvelle édition serait commercialisée.Aujourd'hui, c'est d'une édition Super Mario de la collection Monopoly Junior dont on vient vous parler. C'est encore une fois une version américaine dont il sera question ici, qui a pour particularité d'être exclusive à Amazon.com.Le site ComicBook.com nous donne quelques infos qu'on retrouvera sur la fiche du produit sur le site américain amazon.com , sur lequel de nombreux visuels ont aussi été diffusés et que vous pourrez retrouver ci-dessous.Comme souvent dans un jeu Monopoly Super Mario, le but du jeu est d'explorer le Royaume Champignon pour y acheter des titres de propriété aux noms évocateurs du royaume !Vous mouriez d'envie de lire un descriptif purement marketing aisément détectable grâce aux termes "palpitant" ou "amusant" pour ne citer que ceux-là ? Eh bien le voici :A lire aussi : le jeu de société Destin Super Mario par Hasbro est disponible Si d'aventure vous avez un compte Amazon et souhaitez importer ce produit, Amazon précise que l'expédition vers la France est possible pour 12,70$ de frais de port. N'hésitez pas à nous poster quelques photos sur notre Discord si vous craquez ! Nous, on va attendre un peu et voir si Hasbro se décide à sortir cette édition Monopoly Junior Edition Super Mario en Europe, en français dans le texte !Voici quelques photos du jeu :Source : ComicBook.com