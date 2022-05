Un concept de LEGO Airwing pour redonner de l'espoir aux fans de Star Fox

Les fans de Star Fox ne son pas forcément les plus gâtés. Nintendo n'investi pratiquement plus dans la saga et les derniers titres n'ont pas forcément rencontré le succès : Star Fox Zero sur WiiU reste le dernier titre dédié à Fox McCloud qui doit désormais compter sur Super Smash Bros. Ultimate pour rester présent dans l'espace vidéoludique.Mais les fans les plus hardcores ne perdent pas espoir et l'un tout particulier a décidé de partager sa passion en LEGO ! C'est sur la plateforme collaborative LEGO Ideas qu'un projet met en scène le fameux Airwing.Le principe est relativement simple : chacun peut soumettre sa création, son idée et c'est à la communauté de soutenir tel ou tel projet. Si le projet atteint, dans un temps limité, plus de 10 000 soutiens, il est alors étudié par un panel d'experts LEGO qui juge de sa réalisation et du potentiel de commercialisation du produits et... si tout se passe bien, il devient alors un produit LEGO à part entière qui se retrouvera en vente aux quatre coins du monde.Le projet "Airwing Fighter Maintenance Bay" met en avant l'Airwing mais évidemment aussi Fox McCloud et son fidèle comparse Falco Lombardi. Le tout pour à peu près 800 pièces.Visuellement, le résultat est plus que réussi et nous avons vraiment envie de croire que ce produit puisse exister un jour ou l'autre. Retrouvez toutes les photos et informations concernant ce projet sur la page LEGO Ideas du projet et n'hésitez pas à le soutenir pour qu'il devienne une réalité !