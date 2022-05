Top départ Pour Redout II le 26 mai

Redout II est le futur de la course automobile, avec 36 circuits uniques, chacun pouvant être joué en sens inverse, pour un total de 72 circuits. Foncez, inclinez et boostez à travers des parcours hallucinants et impressionnants dans une variété de modes de jeu, y compris une vaste campagne solo et un mode multijoueur en ligne pour 12 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, et jusqu'à six joueurs sur Switch. Personnalisez votre hovership avec une sélection massive d'options, et ressentez la ruée avec un défi adapté à vos préférences grâce au système de calibrage avancé de Redout II.

Caractéristiques principales

Vitesse et contrôle - Avec des vitesses fulgurantes de plus de 1 000 km/h et un système de conduite intuitif, Redout II est un plaisir à prendre en main et à jouer, mais il est vraiment gratifiant pour quiconque parvient à maîtriser son plafond de compétences très élevé.





Un mode Carrière très complet - Volez à travers des centaines d'événements sur 36 circuits de course uniques, tous réversibles ! Des courses d'arènes aux courses contre la montre, en passant par le Last Man Standing et les intenses courses de boss, dépassez vos concurrents et dominez la ligne d'arrivée.

Multijoueur compétitif - Affrontez vos rivaux dans un mode multijoueur en ligne intense. Plongez dans de nouveaux défis avec du contenu personnalisé régulièrement ajouté et des saisons offrant des récompenses bonus.





Personnalisation complète - Choisissez parmi 12 châssis distincts et personnalisez entièrement votre vaisseau avec un choix incroyable de propulseurs, stabilisateurs, gouvernails, refroidisseurs intermédiaires, volets, aimants, ailes, spoilers, moteurs de fusée, peinture, et bien plus encore !

Découvrez une bande-son futuriste - Des artistes électroniques de premier plan comme le légendaire Giorgio Moroder et des talents acclamés comme Zardonic et Dance with the Dead, avec une musique mélangée de manière transparente et dynamique en fonction des données de course en temps réel.

Mode photo - Créez et partagez vos meilleurs moments à grande vitesse avec le mode photo de Redout II.



Redout 2 Release Date Trailer 05/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La franchise Redout est de retour avec un second opus qui sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Epic Games Store le 26 mai, ont annoncé l'éditeur Saber Interactive et le développeur 34BigThings.Si la sensation de vitesse pouvait rester bonne sur Switch, ce Redout II pourrait se montrer une bonne surprise. On attend avec impatience de pouvoir le prendre en main et voir si les développeurs ont corrigé les petits problèmes de lisibilité qui empêchaient de bien anticiper certaines actions du premier opus . Au niveau maniabilité, Redout, c'est le croisement entre WipeOut et Star Wars Racer.