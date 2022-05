My Fantastic Ranch annoncé pour l'automne 2022

L'éditeur Nacon et le développeur parisien Piece of Cake ont indiqué que leur nouveau jeu de gestion agricole, My Fantastic Ranch, devrait sortir sur Nintendo Switch à l'automne 2022. Le titre s'annonce d'emblée à destination des plus jeunes, car si nous devrons bien agrandir et développer notre ranch, tout ceci se passe dans un monde fantastique avec des dragons et des licornes ! Vous pourrez également associer ces créatures à différents élèves, les faire s'entraîner et participer à des concours, ce qui peut contribuer à la réputation du ranch. Ce sera en quelque sorte le haras des animaux extraordinaires.





My Fantastic Ranch est né de l’envie d’offrir un véritable jeu de gestion accessibles aux plus jeunes, tout en laissant place à la contemplation. Toutes les mécaniques sont pensées pour être faciles à prendre en main afin que les joueurs s’amusent à devenir les vrais propriétaires de leur ranch imaginaire. » – Marine Lemaître, CEO et co-fondatrice de Piece of Cake studios

Epic Game Store à l’automne 2022.

Tout est planifié pour proposer aux plus jeunes une expérience facile d'accès et facile à comprendre, tout en laissant suffisamment de place aux joueurs pour exprimer leur créativité et leur imagination.Le titre ne devrait être disponible que sous format dématérialisé. On espère très vite obtenir de nouvelles images ainsi qu'une petite vidéo pour présenter ce titre. My Fantastic Ranch sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam et