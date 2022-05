Rumeur : le retour de The Legend of Zelda Twilight Princess et Wind Waker en 2022 ?

Avec le report de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild à 2023, une question se pose : aurons-nous un jeu Zelda en 2022 ? Le souvent bien informé Jeff Grubb avance que nous pourrions même en avoir deux ! Dans son podcast, le YouTubeur prétend que Nintendo tiendrait absolument à sortir un produit Zelda chaque année.Cette rumeur fait en fait suite aux bruits de couloirs qui avaient déjà couru en 2021 : une compilation "Anniversaire" contenant deux jeux emblématiques de la saga Zelda arriverait bientôt sur Nintendo Switch : The Legend of Zelda : Twilight Princess et The Legend of Zelda : Wind Waker.Les deux jeux ont bénéficié d'un remake HD sur WiiU et sont donc tout à fait en mesure d'arriver dans un futur plus ou moins proche sur la console hybride de Nintendo. Reste à savoir si Nintendo, qui n'est pas véritablement habitué aux compilations, voudra vraiment proposer deux jeux d'une telle envergure dans un pack... et quand celui-ci pourrait sortir !Étant donné la rumeur qui traine depuis plus d'un an, il est probable qu'une telle compilation, si elle existe vraiment, est d'ores et déjà prête et pourrait être annoncée quelques semaines seulement avant sa sortie, un peu comme la collection Super Mario 3D All-Stars sortie en 2020.Cela n'est donc peut être qu'une question de créneau à trouver : le printemps et l'été semblent déjà bien chargés entre Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football en juin, Xenoblade Chronicles 3 en juillet. En septembre il y aura Splatoon 3. Devrons-nous attendre l'automne avant de voir cette compilation arriver pour se faire une place sous le sapin à Noël ? Réponse peut être dans quelques semaines !Source : Nintendo Life