Pikmin Bloom : c'est la fête des mères ce dimanche 8 mai 2022

Pikmin Bloom est une de applications préférées sur mobile. Oui, on sait, on disait la même chose de Pokémon GO en 2016 ! Mais outre le fait qu'on a toujours eu un petit faible pour les Pikmin, l'ingéniosité de Niantic son développeur et éditeur pour nous inciter à jouer fait qu'on y revient souvent.D'ailleurs, la semaine dernière, on vous présentait l'arrivée des Amis et des Défis hebdomadaires dans le jeu . Et aujourd'hui, le jeu nous informe d'un événement spécial ce dimanche 8 mai 2022, à l'occasion de la Fête des Mères. On sait qu'en France, cette fête est plutôt célébrée à la fin du mois de mai, mais presque partout ailleurs dans le monde, c'est le premier dimanche de mai qu'on couvre de cadeaux sa maman adorée.A cette occasion, toute la journée de dimanche, des bonus exceptionnels seront proposés aux joueurs :- Si vous plantez des pétales bleus, rouges, jaunes ou blancs autour des mégafleurs, elles écloront en œillets- Les cartes postales obtenues lors des expéditions comporteront un motif Fête des mères limité dans le temps- Recevez 1 pièce bonus toutes les 250 fleurs plantées au lieu des 500 habituelles (limité à 60 pièces par jour)- Le jour de l'événement, les pétales d'œillet seront disponibles pour un montant de pièces de 63 % inférieur au montant habituel dans la boutique.Profitez donc de la journée de dimanche pour aller vous promener avec maman dans les parcs et jardins près de chez vous, et recouvrez le sol d'oeillets : cela vous permettra d'obtenir des cartes postales spéciales en l'honneur de la fête des mères !Bonne balade à tous et bonne fête aux mamans (allez, vous leur fêterez à nouveau le 29 mai ensuite, l'air de rien, Pikmin Bloom sera alors déjà passé à autre chose !). Pour rappel, le code ami de votre dévoué est le 0004 1473 4566, marchons ensemble... aussi virtuellement soit-il !Source : email