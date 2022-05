[Rumeur] Des détails sur le scénario de Zelda Breath of the Wild 2

Alors que Eiji Aonuma s'est platement excusé de devoir reporté au printemps 2023 la sortie de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild 2, les équipes sont à pied d'œuvre pour assurer développement et doublage du nouveau jeu. En Italie, la voix de Daruk est assurée par Pietro Ubaldi, et il semblerait que cet acteur ait commis une petite boulette en donnant peut-être malgré lui un détail concernant le scénario du jeu.Et pourtant, on sait à quel point Nintendo garde le plus grand secret autour de l'histoire de ses jeux, et ce d'autant plus quand il s'agit d'un jeu Zelda. Cela n'a pas empêché Pietro Ubaldi de déclarer qu'il allait à nouveau incarner la voix de Daruk, le grand guerrier Goron, non seulement sous la forme qu'on lui connait, mais aussi une version "ancienne" de Daruk, apparemment plus sérieuse que le personnage que l'on connait.A la lecture de ce petit bout d'information, nul doute que tout se bouscule dans vos têtes comme dans les nôtres : quand l'Histoire de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild 2 se déroule-t-elle ? Link va-t-il traverser le temps ? Incarnerions-nous le même Link que celui du jeu original ? Ce Link avec de longs cheveux que l'on a pu voir dans la bande-annonce est-il bien ce Link là ou bien s'agit-il d'un autre Link d'une autre époque ?Avec Eiji Aonuma, tout est vite très compliqué dans les jeux Zelda et leurs scenarii, mais une chose est sûre : l'équipe de Puissance Zelda suit cela de très près !Source : Resetera via GoNintendo