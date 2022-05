Nintendo Switch Online : les icônes Mario Kart 8 Deluxe débarquent

Depuis plus de deux mois, Nintendo permet aux abonnés au service Nintendo Switch Online de customiser leur icone de joueur à l'aide de points platine. Chaque mois, un jeu est mis en avant aux côtés des icônes des habitants d'Animal Crossing: New Horizon fêtant leur anniversaire durant ce fameux mois.En mai, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui est à l'honneur avec des icones, des motifs et des fonds adaptés à vos passions.Cinq vagues d'ici début juin devraient permettre à chacun de trouver son bonheur. Nintendo détaille également les habitants qui sont à la fête dans Animal Crossing :Pour profiter de tout cela, il vous faudra être abonné au service Nintendo Switch Online.