[Eco de la semaine] Embracer rachète des studios et licences de Square Enix, résultats financiers Dontnod, approbation du rachat chez Activision

Embracer Group rachète de nombreux studios et licences de Square Enix, dont le studio Eidos et les licences Tomb Raider et Deus Ex

"Nous sommes excités d'accueillir ces studios dans le groupe Embracer. Nous reconnaissons les fantastiques licences, le talent créatif de classe mondiale et l'historique d'excellence qui a été démontré à maintes reprises au cours des dernières décennies"

Lars Wingefors, PDG d'Embracer Group

Dontnod révèle ses résultats au cours de l’exercice civil 2021

Activision-Blizzard-King : le rachat approuvé par les actionnaires

En bref cette semaine :

Depuis quelques années, le groupe suédois Embracer a faim et s’est rapidement développé en multipliant les rachats (plus de 37 !), ayant même diversifié ses activités en rachetant le géant français des jeux de société Asmodee . Aujourd’hui, Embracer vise gros en rachetant de nombreux studios occidentaux de Square Enix, après de multiples échecs commerciaux de l’éditeur.Les studios concernés ne sont autres que Eidos (Tomb Raider (1996), Legacy of Kain, Thief, Just Cause, Deus Ex…), Crystal Dynamics (Tomb Raider (2013), Perfect Dark, Marvel’s Avengers…) et Square Enix Montréal (Lara Croft Go, Hitman Go…), le tout pour la somme (modeste) de 300 millions de dollars. Un montant étonnamment très faible pour une telle transaction, alors que Microsoft a dû débourser 68,7 milliards de dollars pour racheter le groupe Activision-Blizzard-King et Sony 3,6 milliards pour Bungie , Embracer s’est offert plusieurs studios de grande renommée pour une bouchée de pain.A titre de comparaison, le rachat de Saber Interactive en 2020 leur a coûté 525 millions d’euros, et celui de Gearbox 1,3 milliard de dollars . Ici Embracer s’offre 3 studios expérimentés et importants dans le milieu ainsi qu’un très grand nombre de licences pour une somme très modeste, qui peut s’expliquer par les échecs commerciaux successifs de Square Enix.Avec ce rachat, Embracer obtiendra également de nombreuses licences historiques de Square à l’instar de Tomb Raider, Deus Ex et bien d'autres… Au total, c’est plus de 50 licences qu’Embracer récupère avec cette transaction. Des licences dont les fans attendent pour certaines la résurrection à l’instar de Legacy of Kain et qui ont pour beaucoup le potentiel d'engendre d'importants succès à l'avenir.Notons cependant que Square en conserve quelques-unes, notamment Outriders, Life is Strange ou encore Just Cause. Des licences au franc succès pour la plupart bien que certaines aient connu des débuts mitigés. Bien entendu, les licences développées par les autres studios de Square comme Final Fantasy continueront de lui appartenir.A la suite de la transaction, l’Embracer Group se composera de 124 studios différents et au moins 14 000 employés répartis aux quatre coins du monde. Du côté de Square Enix, l’argent de la transaction permettra à l’éditeur de développer de nouvelles activités en investissant dans de nombreux domaines, en particulier la blockchain, l’IA et le cloud.Le développeur et éditeur français indépendant Dontnod (Life is Strange, Tell me why) a révélé ses résultats financiers pour l’année civile 2021. Une année très mauvaise pour les français, qui s’explique par le manque de sortie majeure au cours de l’année. Le chiffre d’affaires régresse ainsi de 3 millions d’euros (10,5 millions d’euros sur l’ensemble de l’année), au même titre que le bénéfice opérationnel de l’ordre de -3,5 millions d’euros sur l’année et le bénéfice net quant à lui de -3,2 millions d’euros sur l’ensemble de l’année.Cependant, ce déclin était prévisible et Dontnod mise sur pas moins de 8 titres attendus entre 2022 et 2025. De quoi attirer l’attention du géant chinois qui a investi près de 50 millions d’euros en janvier 2021 dans la structure, en prévision de trois années fructueuses à venir. Par ailleurs, Dontnod a pour ambition d’auto-éditer six de ces titres (les autres étant développés en externe). Une ambition dont le succès pourra être mesuré d'ici 3 à 4 ans, le temps pour Dontnod de réaliser le bilan de son expérience.Il n’y a pas que chez Embracer et Square Enix que la thématique du rachat a été évoquée cette semaine puisqu’elle est également revenue sur la table du côté d’Activision-Blizzard-King où le rachat du groupe par Microsoft pour la somme de 68,7 milliards de dollars a été approuvé par la grande majorité des actionnaires.Seuls 2% d’entre eux se sont opposés à cette décision, il s’agit de groupes opposés au fait que Bobby Kotick obtienne son grand parachute doré de 300 millions de dollars suite à la transaction. Rappelons que l’actuel PDG de l’entreprise ne pourra plus faire partie de l’entreprise une fois le rachat effectué, ce qui explique l’enveloppe de 300 millions de dollars qu’il touchera à son départ selon les clauses actuelles de son contrat.A lire aussi : Quelles sont les possibilités d'évolutions pour Activision-Blizzard suite à l'annonce de Microsoft ? Du côté des instances américaines, rien n’est encore joué et il est tout à fait possible que l’administration Biden annule le rachat, même s’il nous semble plus probable que celui-ci puisse avoir lieu en raison de l’avancée de l’avancée des négociations des deux côtés.- Au cours de la 16e semaine de l’année, c’est étonnamment Horizon Forbidden West qui s’empare de la tête alors que cela plus d’un mois de la production de Sony avait quitté le classement. Mario Kart 8 Deluxe poursuit la production de Sony, suivi de Légendes Pokémon: Arceus lui aussi dans ce classement, Kirby et le monde oublié et FIFA 22 (PS4) qui resurgit lui aussi dans ce classement.- Le succès de Yu-Gi-Oh! Master Duel est toujours retentissant pour Konami. Le free-to-play a été téléchargé par plus de 30 millions d’utilisateurs depuis son lancement, une excellente performance pour l’éditeur japonais.- Le jeu Tales of Arise a été vendu à plus de 2 millions d’unités dans le monde, d’après les données fournies par Bandai Namco. Un franc-succès pour le J-RPG qui fait écho à celui d’Elden Ring, jeu édité par Bandai qui semble enchaîner les succès.- Le dimanche 12 juin à 19h, Microsoft et Bethesda tiendront une conférence commune afin d’annoncer les prochaines productions à venir pour le groupe.- Après le recrutement de Nicola Sebastiani de chez Apple pour diriger sa division mobile nouvellement créée, Sony Interactive Entertainment a officialisé le recrutement de Kris Davis, qui officiera dans les rangs de la firme japonaise en tant que directeur du développement commercial de la division SIE Mobile. Celui-ci provient directement de Kabam (Disney Mirrorverse). Avec lui, Olivier Courtemanche (Zynga, Disney), Chris Spencer (EA) et Elizabeth Dumbrique (Glu) ont aussi rejoint les rangs de Sony.