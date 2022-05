Utilisez-vous le câble HDMI par défaut de votre Switch OLED ?

En effet, certains utilisateurs de la Switch OLED se plaignent d’un temps de latence entre le moment où ils dockent leur console et l’affichage sur leur TV, bien que le dock ait reconnu que la Switch est connectée. Rien de bien grave me direz-vous, il n’empêche que Nintendo ne s’est jamais prononcé sur le sujet.C’est pourquoi, un utilisateur de Reddit “Ramen-Noodle-Bear” s’est emparé du problème et a mené plusieurs tests pour en trouver la cause. Il semblerait que le coupable ne soit autre que le câble HDMI ! Bien que la Switch supporte les câbles HDMI 1.5 et 2.0, c’est bel et bien le 2.0 qui provoquerait cet écran noir sur certaines TV au moment de mettre la console sur dock.À savoir qu’à l’achat, la Switch OLED est vendue avec son propre câble HDMI 2.0 puisque la sortie du dock de cette dernière a été upgradé. Il faudrait alors favoriser l’utilisation de ce dernier. Cette piste n’a pas été confirmée par Nintendo et reste incertaine, toutefois, si vous rencontrez ce problème, essayez d’utiliser le câble fourni avec la console pour voir si le problème persiste.