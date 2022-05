eShop : Square-Enix brade ses jeux sur Switch pour la Golden Week

Chaque année a lieu au Japon la Golden Week : en une semaine, 4 jours fériés se succèdent pour permettent aux japonais de profiter d'un congé. L'occasion pour de nombreuses marques de participer à leur manière à l'évènement.Du côté de Square-Enix, c'est des promotions sur le Nintendo eShop qui nous intéressent aujourd'hui. Près d'une trentaine de jeux sont en promotion : des jeux Dragon Quest, des jeux Final Fantasy mais aussi NEO The World Ends With You qui est en promotion à -50% !A noter que DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime est également en promotion au prix de 29,99 € au lieu de 59,99 €, mais la promotion se terminera le 8 mai (contre le 11 mai pour le reste des jeux inclus dans cette série de bons plans).Rendez-vous sur le Nintendo eShop de la Switch pour découvrir l'intégralité des promotions qui se termineront le 11 mais au soir !