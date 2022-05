Nintendo réduirait de 10% ses prévisions 2022 de ventes de Switch en raison de la pénurie de composants

A l'instar de nombreux industriels dans le monde, Nintendo semble pénalisé par la pénurie mondiale de composants électroniques dont souffrent les fabricants depuis bientôt deux ans déjà. Déjà sous tension au maximum de leurs capacités, la pandémie de Covid-19 puis la forte reprise économique ont mis à mal un très fragile équilibre, qui a conduit bon nombre de fabricants à revoir leurs projets et leurs ambitions.Et cela semble être le cas de Nintendo qui, selon le Nikkei, aurait réduit de 10% ses prévisions de vente de Switch pour l'année fiscale 2022 par rapport à l'année précédente... et rien moins que 30% de baisse par rapport à l'année fiscale 2021 où 28.83 millions de Switch avaient été vendues.La situation est d'autant plus regrettable que la demande reste soutenue, indique le site financier, Nintendo avait d'ailleurs envisagé d'abord de commercialiser 30 millions de consoles... ce qui impliquait d'abord de les fabriquer, on pensait alors Nintendo insensible au contexte industriel mondial. Finalement, il n'en sera rien et Nintendo va revoir ses objectifs à la baisse, en citant la crise des semi-conducteurs comme cause de ce renoncement.Dans ce contexte, inutile de croire qu'une nouvelle console sera annoncée et commercialisée avant un moment : il semble déjà bien difficile pour Nintendo d'alimenter ses chaines de production pour les 3 modèles de Switch disponibles, la classique, la Lite et la petite dernière le modèle OLED.Pour préserver son chiffre d'affaires, Nintendo n'a d'autre choix que de vente plus de jeux vidéo sur l'année fiscale... Et c'est une des raisons pour lesquelles le catalogue de l'année est dense avec des jeux tout au long de l'année comme Mario Strikers: Battle League, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 et un incontournable nouveau jeu Pokémon.Les analystes sont en tout cas confiants, avec un lineup solide qu'on n'avait plus vu, explique l'un d'eux dans l'article, depuis longtemps. Cette situation est en tout cas une bonne nouvelle pour nous : ces conditions mettent la pression sur Nintendo pour alimenter son catalogue avec d'excellents jeux qui se vendent par millions, comme un certain Breath of the Wild 2, avant la fin de la prochaine année fiscale... même si en disant cela on peut craindre que les équipes de développement soient soumises à une forte pression pour sortir le jeu avant la fin mars 2023, ce qu'on ne leur souhaite pas.Source : Nikkei via NintendoLife