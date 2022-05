Des promotions sur l'eShop pour le Star Wars Day

Le 4 mai prochain aura lieu le Star Wars Day (May the fourth be with you). Comme chaque année, ce sera l'occasion pour de nombreuses enseignes de mettre en avant les produits estampillés de la marque.Du côté de la Nintendo Switch, c'est sur le Nintendo eShop que vont se passer les festivités avec une série de promotions sur les jeux Star Wars disponibles. Et les promotions ont commencé dès ce week-end !Ainsi; vous pouvez dès à présent obtenir plusieurs jeux avec des promotions allant jusqu'à 50% :- Star Wars Pinball : 14,99 € (au lieu de 29,99 €)- STAR WARS : Knights of the Old Republic : 9,25 € (au lieu de 12,49 €)- STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy : 9,99 € (au lieu de 19,99 €)- STAR WARS Republic Commando : 7,49 € (au lieu de 14,99 €)- STAR WARS Episode I Racer : 6,86 € (au lieu de 13,72 €)- STAR WARS Jedi Knight II: Jedi Outcast : 4,49 € (au lieu de 8,99 €)De quoi s'amuser bien au delà du Star Wars Day ! Faites le bon choix et que la Force soit avec vous !