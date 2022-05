Motorsport Games annonce un prochain jeu NASCAR 2022

« La Nintendo Switch verra un jeu NASCAR 2022 arriver cette année, avec une amélioration des visuels et de nouvelles caractéristiques par rapport à l’opus de l’année dernière NASCAR Heat Ultimate Edition +.»

Plutôt méconnu en France, le NASCAR (National Association of Stock CAR) est un sport automobile qui compte un grand nombre de fans à travers le monde, essentiellement aux États-Unis d’où il est originaire.En 2002 Motorsport Games crée son premier jeu du genre avec NASCAR Dirt To Daytona et s’est depuis affirmé comme leader du domaine avec plusieurs itérations. Alors longtemps inaccessible aux joueurs Switch, on voit finalement une version de la licence débarquer sur notre console hybride : Nascar Heat Ultimate Edition+ en 2021.Jay W.Pennell, brand manager de la licence, publie un Tweet le 28 avril dernier, dans lequel il partage le calendrier de sortie et on y voit en effet une arrivée prévue en automne d'un NASCAR 2022.Sur le site de Motorgame Sports, on peut lire:De quoi ravir les fans de la licence et les friands de courses automobiles. On devrait avoir un peu plus d'informations à l’approche du lancement. En attendant, vous pouvez (re)découvrir la licence avec NASCAR Heat Ultimate Edition +, pour 29,99€.