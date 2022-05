Swordship, le shoot’em up sans tirs arrive sur Switch en 2022

Galerie images 01/05/2022









Dans ce dodge’em up 3D, on ne tire pas, on esquive !

Swordship - Announcement Trailer 30/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’humanité se voit forcée de trouver refuge dans trois gigantesques cités sous-marines à cause des ravages qu’a fait le réchauffement climatique à la surface. Ces mégacités manient les rouages du commerce en s’échangeant tous les jours d’immenses containers de ressources. En parallèle, certains sont expulsés à la surface par manque d’espace et leurs chances de survie en sont réduites.Face à cette injustice, certains habitants des mégacités s’emparent de bateaux ultra rapides et décident de voler ces containers maritimes pour aider les bannis. Vous en faites partie et partez à la quête aux ressources.Vous arrivez dans des niveaux générés de manière procédurale. Évitez les ennemis qui vous pourchassent et usez de tactique pour les mener à s’entretuer. Volez les containers et livrez votre butin pour améliorer votre bateau ou augmenter votre score. Vous ne tirez peut-être pas, mais de l’action, ça il y en a !Un résumé des caractéristiques :- Les armes c’est cool mais c’est encombrant et lourd : le Swordship n’a rien de tout ça, c’est ce qui le rend si léger et manœuvrable.- Les variantes du bateau : collectez des composants pour booster votre force et essayez différents styles de jeu au cours de vos runs.- Upgrade: échangez les containers volés contre des évolutions passives adaptées à votre situation et style de jeu.- Météo : apprenez à maîtriser les différentes conditions météorologiques pour traverser les niveaux générés de manière aléatoire.Devenez les rois de l’esquive à partir de septembre 2022, date de sortie annoncée sur le site de l’éditeur Thunderfulgames. Vous sentez vous prêts à renoncer aux tirs et embarquer dans cette aventure dodge’em up ?