L'amiibo Min Min peut être scanné sans le sortir de son emballage

C'est la seconde fois que cela arrive : Nintendo n'a pas inclus la petite feuille bloquant les ondes NFC des amiibo dans le packaging de l'amiibo Min Min (cela s'était déjà produit avec la réédition de l'amiibo Kirby).Cela veut dire que vous pouvez scanner votre amiibo sans le sortir de son emballage, et c'est une super nouvelle pour les collectionneurs. Sans doute un peu moins si comme votre dévoué vous avez pété toutes les boites avec rage pour 1. Gagner de la place et 2. Scanner les amiibo dans les jeux concernés.Une chose est sûre : à partir de maintenant, peut-être les plus assidus des collectionneurs n'auront plus besoin d'acheter l'amiibo en double, pour en avoir un exemplaire dans son emballage et le second à utiliser dans les jeux vidéo !Sur Reddit, où la communauté s'est évidemment réjouie de ce changement, on se pose quand même la question de savoir si c'est pour faire plaisir aux collectionneurs... ou pour faire des économies à un moment où Nintendo s'intéresse un peu moins aux amiibo qu'à leur lancement ! On vous laisse y réfléchir et à nous partager votre ressenti personnel surDiscord Source : NintendoLife