Pokémon GO : Méga-Latios et Méga-Latias arrivent début mai

Cette semaine, Niantic a présenté sa refonte des Méga-Évolutions dans Pokémon GO : arrivée il y a déjà quelques temps, la fonctionnalité n'a pas vraiment rencontré le succès escompté et le studio a donc revu sa copie pour simplifier les choses et les rendre plus intéressantes pour les joueurs.C'est ainsi qu'un évènement spécialement dédié aux Méga-Évolutions est désormais en cours dans Pokémon GO avec notamment une mission spéciale dédiées aux starters de la 1ère génération. Mais ce n'est pas tout !En effet, Niantic a annoncé l'arrivée dès la semaine prochaine, et pendant une semaine, des Méga-Évolutions de Latios et Latias dans le jeu !Lors de l'évènement mondial "Pokémon Air Adventures", les deux légendaires feront leur retour dans les raids, sous leur forme Méga-Évoluée. Cela du mardi 3 mai à 10h jusqu'au dimanche 8 mai 2022 à 20h. Pikachu Volant sera aussi mis à l'honneur via diverses missions, l'occasion de peut être enfin l'attraper dans sa forme chromatique !Pokémon GO est disponible gratuitement sur les appareils mobiles.