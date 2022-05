[Rumeur] Des détails sur le film Super Mario Bros auraient fuité et ont de vrais airs de spoilers

Rumeurs générales

Au sujet de l'histoire (alerte aux [SPOILERS] éventuels !

Que penser de tout cela ?

Nintendo et Illuminations travaillent depuis 2016 à la conception d'un film d'animation Super Mario Bros. Cela semble long, et pourtant un nouveau report du film a été annoncé il y a quelques jours à peine par Shigeru Miyamoto lui-mêne, via le compte Twitter de Nintendo of America.Un report peut signifier mille choses, mais voilà qu'aujourd'hui, le Net s'est fait l'écho de rumeurs dont on a du mal à comprendre la provenance, histoire de bien s'assurer de ne leur donner aucune crédibilité. Ainsi sont les rumeurs, mystérieuses et aussi désagréables qu'excitantes.En tout cas, si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler sur aucun élément non officiel concernant ce film d'animation Mario à sortir en salle en avril 2023, merci de ne pas franchir cette image de notre plombier fétiche.C'est sur YouTube que toutes les rumeurs ont été diffusées, et si les sites Nintendo de la planète ont relayé ces rumeurs plus que d'autres, c'est parce que selon Jeff Grubb de GamesBeat, les infos pourraient provenir de tests réalisés par Illumination auprès du public, pour valider certains éléments du film.On a traduit le résumé proposé par le site NintendoEverything ci-dessous :- Style artistique cartoonesque "plein de vie et de couleurs".- Similaire au style visuel du film Hotel Transylvania.- L'humour est "très calembouristique/méta", mais pas de blagues sur les pets, etc.- Mario et Luigi ont légèrement changé de look, en commençant par des costumes plus usés et poussiéreux, aux couleurs sourdes.- Mario commence avec une chemise bleu-violet au lieu de brune.- Luigi porte une salopette verte et une chemise bleu-violet.- Tous deux adoptent leurs couleurs les plus emblématiques plus tard dans le film.- Mario et Luigi ont L'accent d'un habitant de Brooklyn (New-York).- DK Junior, Pauline et Papi Toad seraient présents.- Le nom de Daisy est mentionné- Des Toads féminins sont présents dans le film- Le méchant personnage "Spike" apparaît au début et à la fin du film pour les féliciter.- Spike est un personnage cupide et autoritaire.- Goombas, Koopas, Hammer Bros, Bullet Bills et leurs tours, Banzai Bills, Lakitus, Ninjis, et Fuzzies sont présents dans le film.On ne change pas une approche qui marche, voici la liste des rumeurs concernant l'intrigue, encore une fois traduits depuis les colonnes de NE :- Le film commence avec la voix de Charles Martinet qui passe en revue les différents métiers qu'a exercés Mario avant de rejoindre l'équipe de démolition.- Il combat Donkey Kong et sauve Mario dans le "monde réel" (encore animé) de "New Dino City".- Les combats sont apparemment bien chorégraphiés et se déroulent rapidement.- Mario obtient le marteau d'or au cours du combat- Mario est célèbre dans le présent- Après avoir entendu des rumeurs de combats entre gorilles et tortues, il se rend dans les égouts pour enquêter.- Il y a beaucoup de gorilles sous terre ; certains font la fête, d'autres jouent de la batterie.- Mario rencontre un vieux Donkey Kong "grincheux" et essaie de communiquer avec lui, mais il n'y arrive pas car il ne parle pas le gorille.- Tous deux finissent par tomber à travers un tuyau dans le Royaume Champignon.- Dans la première chanson du film, Bowser chante et nous voyons ses jeunes années et son désir de prendre le contrôle du royaume.- Bowser enlève ensuite la princesse Peach, fait exploser le Royaume Champignon et se dirige vers son vaisseau.- Mario et Captain Toad partent en voyage pour arrêter Bowser.- La deuxième "chanson" porte sur la plomberie- Luigi s'inquiète de l'absence de Mario depuis un certain temps et enquête dans les égouts.- Il se retrouve dans le Royaume Champignon, plus précisément dans la "Forêt interdite", et rencontre Yoshi.- Mario combat Bowser et est vaincu.- Kamek dépose Mario du bateau dans la Forêt interdite, où il retrouve Luigi et Yoshi.- Ils reçoivent de nouveaux costumes avec leurs couleurs emblématiques et retournent au château de Bowser.- Ils finissent par rencontrer trois "clones de Bowser" qui racontent des blagues et se transforment en une combinaison d'ennemis après avoir été vaincus.- Avant la bataille finale, il y a une chanson où pratiquement tout le monde chante, y compris les Toads qui chantent pour sauver la princesse, Mario et Luigi de ne pas perdre espoir ; Bowser et Peach se disputent au rythme de la chanson.- Kamek donne à Bowser un champignon qui le fait grandir ; Bowser poursuit Mario et Luigi à travers un labyrinthe de tuyaux dans différents endroits tels que le désert, l'océan, la forêt et une zone nuageuse.- Les power-ups Fleur de feu et Super Étoile apparaissent pendant cette partie, mais nulle part ailleurs.- Yoshi se bat avec Kamek puisqu'ils ont une histoire commune ; Kamek utilise sa baguette pour modifier l'environnement et autres.- Dans la dernière partie de la poursuite, ils piègent Bowser pour qu'il entre dans le dernier tuyau et finisse dans sa propre fosse de lave.- Mario décide de créer un service de plomberie dans le Royaume Champignon.- La scène du générique de fin montre le squelette de Bowser.Ce sont des rumeurs, avec ce qu'elles ont de magique et de terrible, à savoir potentiellement nous gâcher une partie de la surprise, même si on vous avouera qu'on n'a pas tout saisi à la lecture des points proposés plus haut.Avril 2023 est encore loin, et Illumination ne pourra pas trop tarder avant de nous proposer une bande-annonce officielle du film, histoire de nous mettre en appétit pour sa sortie l'année prochaine. Est-ce un film que vous irez voir vous aussi au cinéma ? Ou attendrez-vous les premières critiques avant de vous contraindre à l'enfermement dans une salle obscure ?Source : Nintendo Everything