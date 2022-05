Direction Dungeonidas avec The Knight Witch, dispo sur Switch en 2022

Galerie images 01/05/2022







The Knight Witch | Announcement Trailer 29/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Team 17 que l’on ne présente plus ( Overcooked, Worms, Blasphemous…) et Super Mega Game (Plants Vs Zombies, RiME et Moonlighter) s’associent pour le développement d’un Metroidvania atypique.En effet, les développeurs ont choisi de mêler des genres improbables. On retrouve des combats en shoot'em up et de la constitution de deck, le tout dans une aventure metroidvania. Un mélange qui semble donner un résultat pêchu, avec une proposition riche. L'univers magique est introduit au travers de décors et personnages dessinés à la main qui séduisent déjà.Vous incarnez Rayne, sorcière promue au titre de Knight Witch et avez pour mission de combattre le danger qui règne sur la ville de Dungeonidas. Une armée de golems de guerre l'assiège en soutient à cette mystérieuse menace. C'est en utilisant avec ruse votre magie et vos armes que vous pourrez venir à bout de ces terribles ennemis.Pour la magie, vous avez plus d'une trentaine de cartes de sorts uniques pour constituer votre deck. Vous pouvez améliorer les capacité de votre personnage ou renforcer sa magie. De quoi vous permettre de personnaliser votre style de jeu.Si vous combattez avec vos armes, vous tirez sur vos ennemis en volant, c'est ici qu'on retrouve les mécaniques shoot'em up. Les Knight Witches maîtrisent le champ de bataille grâce à leur dextérité en vol et à la puissance de leur magie.Un autre aspect intéressant vient s'ajouter à la liste. Vous avez une responsabilité sociale. Les résidents de Dungeonidas comptent sur vous et leur confiance et leur gratitude vous aideront à gagner en puissance. Choisissez d'emprunter la voix de l'honnêteté ou de sacrifier votre intégrité au nom de la popularité.À ce jour aucune date de sortie n'a été communiquée, mais c'est courant 2022 vous pourrez découvrir l'univers magique de The Knight Witch.