Test de Swordship, l’originalité avant tout !

Un univers post-apocalyptique

Galerie images 08/12/2022



Galerie images 08/12/2022



Galerie images 08/12/2022

Esquive intelligemment et fonce !

Galerie images 08/12/2022







Roguelike ? Vous avez dit roguelike ?

Galerie images 08/12/2022



Le titre se déroule dans un univers futuriste où la surface du monde est remplie d’eau. Les quelques terres encore émergées sont arides et invivables. La population vit désormais dans des cités sous-marines. Les quelques rares habitants en dehors font appel à des contrebandiers pour les approvisionner. Aux commandes de vaisseaux rapides nommés les swordships, les brigands volent des cargaisons et les livrent aux nécessiteux.Le décor est posé, nous voilà officiellement devenu le Robin des Bois..euh des Mers des temps modernes. On peut dire que l’ambiance est survoltée. On se croirait dès le jingle de présentation, devant une borne d’arcade des années 80/90. La musique est électrique et les graphismes sont très géométriques mais c’est bien ce qui fait son charme.Pour casser un peu les codes, la course poursuite s’effectue en scrolling vertical mais du haut vers le bas. Bizarrement, malgré les normes imposées depuis des générations, on se fait à cette mise en scène en un clin d'œil. On commence le premier run avec quelques fenêtres de tutoriel qui nous apprennent à jouer en moins d’une minute. Le but est simple : récupérer un colis et le livrer sans mourir. De cette idée très simple en découle un gameplay dynamique et addictif. Les runs s’enchaînent à une vitesse folle et surtout on en redemande.On qualifie Swordship de dodge’em up. Dodge signifie esquive en anglais, donc vous pouvez vous douter que le gameplay tourne autour de cela. La mise en scène est très simple, le vaisseau file à toute allure, des ennemis jaillissent de l’eau, nous tirent dessus et on doit les esquiver. En même temps, des cargaisons apparaissent et on doit réussir à se frayer un chemin pour les récupérer en pleine course pour ensuite les livrer au point de rendez-vous.Cela ressemble à un shoot’em up sauf que le vaisseau n’attaque pas. Il faut utiliser les tirs ennemis contre eux même. De façon très astucieuse, on déplace le véhicule de façon à ce que les appareils adverses nous prennent pour cible et on esquive. Si on est doué, ils se tirent dessus et s’entretuent. A chaque adversaire défait on remporte des points. C’est la finalité de chaque run : scorer le plus possible. C’est old school mais c’est ça marche.Si on esquive de façon spectaculaire, genre à la dernière minute ou qu’on arrive à détruire plusieurs ennemis à la fois, on remporte encore plus de points. C’est un habile mélange de prise de risques. Les patterns des ennemis sont toujours les mêmes certes mais à chaque run ils apparaissent de façon procédurale ce qui rend chaque course d’esquives totalement unique avec des schémas d’attaque toujours différents.Et les cargaisons dans tout ça ? Elles apparaissent de façon aléatoire aussi et rapportent des points (beaucoup, beaucoup) ! Mais pas que ! A la fin de chaque niveau, si vous avez réussi à en récupérer et en livrer, vous avez la possibilité de choisir entre gagner des points bonus ou gagner des vies. Un choix difficile car il suffit de se rater une seule fois pour que le vaisseau explose. La partie se termine à la moindre mort, sauf si vous avez des vies. On peut très bien finir un niveau sans en récupérer aucune caisse mais cela serait vous priver de nombreuses choses.Certaines cargaisons contiennent des améliorations pour le vaisseau. De base, un swordship peut juste se déplacer. Mais si vous avez de la chance, il pourra empêcher des ennemis d’émerger de l’eau ou encore livrer instantanément une cargaison sans atteindre le point de chute. Il en existe bien d’autres mais on vous laisse le plaisir de les découvrir. Et c’est totalement aléatoire. Ce qui renforce encore plus l’aspect rogue du titre.Si d’aventure vous terminez le run ou devez mourir avant, en fonction de votre score, vous déverrouiller des paliers qui donnent accès à des récompenses. Il y a de nouveaux vaisseaux disponibles et des nouvelles améliorations qui peuvent être trouvées lors des futurs runs. Dans les nouveaux vaisseaux, il y en a quelques uns qui modifient légèrement ou profondément la jouabilité. Il y a en qui peut balancer des décharges électriques pour assommer tout le monde, ou un autre qui ne peut pas être amélioré mais qui transforme automatiquement les cargaisons en vie en plus de rapporter des points. Il y a bien sûr beaucoup d’autres modèles mais l'essentiel de la mécanique est dite. Il y a de quoi vraiment varier les runs à chaque fois.