Test de Railgrade ou les trains de l'industrie !

Grand rêve de colonisation

Galerie images 07/12/2022







Galerie images 07/12/2022











Très facile à prendre en main

Galerie images 07/12/2022







Galerie images 07/12/2022









Responsable transport et logistique

Galerie images 07/12/2022





Dans Railgrade, on incarne un talentueux superviseur logistique spécialisé dans le transport de fret ferroviaire. Expatrié de la Terre, on fait route vers une nouvelle planète qui a bien besoin d’un cerveau pour développer l’industrie. L’histoire ne va pas plus loin que cela et on enchaîne les missions de région en région avec pour seule compagnie une bulle de dialogue incarnant notre chef de mission. Le scénario n’est pas très important, vous l’avez sans doute compris.Donc à peine débarqué on est directement mis à contribution. A travers plusieurs missions qui font office de tutoriel, on apprend rapidement comment prendre le jeu en main. Il est question de placer des rails, des gares et surtout des trains. Le principe est très simple mais cela s’avère beaucoup plus complexe et profond à long terme. On y vient en détails plus bas.Pour l’heure, il est agréable de constater que la maniabilité sur la Switch n’a aucune fausse note. L’expérience démontre plus d’une fois que les jeux de gestion sur console ne mettent pas en valeur le génie d’une manette. Parfois, il y a des exceptions et c’est le cas pour Railgrade. On peut aisément zoomer et dézoomer afin de faciliter et surtout accélérer la navigation du joystick sur la carte. Les menus se gèrent avec la croix directionnelle et les différentes actions sont assignées aux boutons et gâchettes. L’ergonomie est telle qu’on ne regrette aucunement le combo clavier/souris.Il est temps maintenant d’aborder plus en détails le gameplay. A chaque mission, on change de région puis de décors en passant par la neige, le désert, la prairie et autres. Mais c’est aussi l’occasion à chaque fois de découvrir de nouvelles choses.Si, au départ, il faut simplement relier deux gares et placer un train au milieu. La gestion prend très vite beaucoup plus d’ampleur. Le but final est de relier plusieurs maillons d’une chaîne industrielle avant l’exportation d’un produit fini. Par exemple, on nous demande de fabriquer de l’acier qui nécessite du fer et du charbon pour ensuite acheminer le produit fini vers l’aérogare où il sera exporté, apportant ainsi une rémunération.Il faut donc pour cela placer une mine de charbon et une de fer, ensuite les relier à l’usine de production de l’acier, qui elle-même devra disposer d’une gare la reliant à celle du spatioport. Trouver les différentes structures à construire est très simple avec le menu épuré de l’interface. Il en est de même pour repérer les ressources à l’état brut sur la carte. En maintenant le bouton B, elles apparaissent en évidence. Tout est conçu pour optimiser votre gestion en temps réel.Car oui, le temps s’écoule et selon la durée que cela vous prend pour atteindre l’objectif fixé, vous serez plus ou bien bien évalué. Les notes vont de S à C. Plus on accomplit la tâche rapidement, plus la note est élevée. Pour cela, il ne suffit pas de simplement être un virtuose de la manette. Il faut surtout utiliser sa matière grise. Railgrade c’est avant tout de la réflexion plus que de l’action.Avant que le compte à rebours de chaque mission ne débute, on est libre de naviguer comme on le veut sur la carte et de repérer ce qui nous est nécessaire. On peut placer librement tous les éléments que l’on souhaitr à l’exception des trains. On est donc libre de construire en fonction des finances tout ce dont on a besoin avant même de lancer le compte à rebours. Mais dès que le premier train est placé, la mission démarre officiellement.C’est maintenant que les choses sérieuses commencent. Si le tutoriel nous apprend correctement comment utiliser toutes les ressources disponibles, c’est à nous de construire des réseaux adéquats pour les optimiser.En reprenant l’exemple de l’acier, il faut d’abord trouver du charbon et du fer. Construire les mines, les gares, les rails et mettre les trains est très simple. Cependant, on peut accélérer la production et augmenter le rendement des mines. Les mines de charbon et de fer ont besoin d’eau pour faire tourner les turbines, alors il faut trouver une source d’eau. Cela signifie construire une gare et un train de plus par mine. Mais la source d’eau a besoin d’énergie.L’objectif est d’exporter 36 unités d’acier à la minute et actuellement le niveau de production ne permet que d’en vendre 15 par minute. Il faut donc doubler, tripler, quadrupler voire plus, les lignes de trains, les gares, etc. Mais il faut des fonds pour cela ! On peut passer à la banque mais elle prend des intérêts. D’une idée très simple on en vient à construire de véritables toiles d'araignées tout ça pour avoir la meilleure évaluation possible.La notation sert surtout à obtenir des coupons permettant l'acquisition de nouveaux équipements. On parle de nouvelles usines et de nouveaux trains. Qui eux-même serviront pour les futures missions pour aller encore plus vite. Cependant on peut malheureusement rester plusieurs dizaines de minutes devant son écran sans rien faire une fois toutes les infrastructures construites. Une fois le rush cérébrale dépassé, on reste assez passif en attendant l’atteinte de l’objectif. Après tout, c’est le rôle d’un superviseur : contempler l’efficacité (ou non) de son équipe.