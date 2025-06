Test de Yasha : Légendes de la lame démoniaque, comme un pâle écho d’Hadès

Le retour du renard à neuf queues

Comme beaucoup de jeux s’inspirant de l’histoire japonaise, on commence par nous raconter une légende d’un guerrier ayant abattu tous ses ennemis, ici Yasha. Il n’était pas là pour enfiler des perles car les démons ne faisaient que tomber sous ses coups, à tel point que la lune en fut éclaboussée. Cela permit d’instaurer une paix et un équilibre à peu près durable entre démons et humains.



Mais trois cent ans après, tout cela est menacé par Kyubi, le renard à neuf queues. Eh oui, on aurait pu piocher autre chose dans l’abondant folklore japonais, mais non c’est encore lui. Shigure, l’héroïne du jeu (mais pas forcément votre personnage, nous verrons ça dans un instant), essaie de l’affronter, accompagnée de son maître Gensho, mais l’ennemi est trop fort. Le clan Konpeki vient à votre rescousse, vous permettant de fuir, mais Gensho, lui, est emporté par le renard démoniaque.



Avec lui disparaît également Mille-pattes, la dernière arme légendaire de votre clan. Vous allez devoir retrouver tout ce beau monde : Gensho, l’arme et Kyubi, en affrontant au passage les légions de ce dernier. Le tout en reforgeant les autres lames démoniaques. Autant dire que vous avez un peu de travail devant vous.





Mais aux côtés de qui le ferez-vous ? Une fois n’est pas coutume, vous avez le choix entre trois personnages pour suivre l’aventure :

Taketora, un tigre samouraï démoniaque, est apparemment l’ancien mentor de Shigure. Il combat au corps à corps à main nue, mais peut également tirer à distance grâce à son arc.



L’heure du combat

La run a des cycles assez courts : deux zones d’ennemis, puis un boss. Ensuite on trouve une zone de repos, un peu onirique, où vous trouvez du soin, un défi pour des bonus (ou un malus en cas de défaite, soyez prudent). Il y a également des échoppes aléatoires, tel qu’un vendeur de ramen (bonus de soin), de talisman (choisissez entre un talent simple, ou un plus puissant mais avec une contrepartie) ou encore une boutique d’orbes d’âme (nous allons voir à quoi ça sert tout de suite).





Dans les zones de combat, vous pouvez looter différents objets : des gardes, nécessaires pour débloquer et améliorer vos lames démoniaques, des orbes d’âme qui vous permettent d’améliorer vos compétences (uniquement pendant la run en cours), de la monnaie à dépenser aux échoppes et des âmes de démon qui serviront à la progression globale, on y reviendra.





Le système de combat est plutôt agréable à prendre en main. Nous avons deux types d’attaques, légères avec Y et lourdes avec X. Chacune a un combo, si on les enchaîne trois fois, la dernière attaque est plus forte. La parade et l’esquive ont aussi un gros rôle à jouer : quand l’ennemi déclenche un rond doré autour de lui, la parade ou l’esquive au bon moment permettent de contre-attaquer très très fort. Ce sera la tactique principale, sauf si vous préférez bourriner. On ne juge pas, on fait pareil, mais ça peut être mortel. Les boss ont des pattern très identifiables, bref un bon mélange si on est pas expert du genre.

Quand vous mourrez, parce que oui ça va arriver, vous vous retrouvez dans un sanctuaire et pouvez améliorer durablement vos compétences de combat, votre endurance ou vos PV, grâce aux âmes de démon. A noter qu’elles vous suivent de run en run et vous pouvez donc les accumuler pour des récompenses plus fortes. Ensuite, retour au village, on améliore ses armes démoniaques, et on est reparti !



Quand on cherche on trouve

On ajoute à ça une durée de vie surprenamment courte, seulement trois chapitres par personnage, ce qui vous prend environ une heure et demie si vous êtes un habitué du genre. Évidemment vous pouvez enchaîner les personnages, mais ce sont les mêmes progressions de niveaux….

Shigure, ninja et héroïne principale, autour de laquelle tous les récits vont tourner. Niveau gameplay, elle a deux épées qu’elle utilise en alternanceSara, une Oni, et donc un démon, bannie de ses terres qui essaie d’y retourner. Elle manie deux lames en même temps et a une grosse force de frappe. Certainement le personnage le plus facile à jouer.On nous sert du rogue-lite, parlons donc du déroulement d’une run. Vous partez du petit village du clan Konpeki. Il y a quelques villageois, mais surtout un forgeron pour créer vos lames démoniaques et une zone d'entraînement pour les tester. Et après, on est parti !Dur dur, et même impossible, de ne pas penser à Hadès, quand tous les mécanismes ou presque sont similaires (avec une patte japonaise). Et malheureusement, Yasha aurait gagné à s’en distinguer davantage, car il souffre de la comparaison.Pour débuter, si le scénario en lui-même est simple, ça n’aurait pas été dommageable s’il ne servait pas surtout de toile de fond à l’action. Certes il y a plutôt pas mal de narration pour un rogue-lite, mais on s’attend forcément à plus avec l’introduction. On regrette aussi beaucoup que la zone de village ne soit pas plus similaire aux enfers d’Hadès, où la discussion avec les personnages de la zone de base sont enrichissantes et servent l’histoire. Là les deux-trois villageois présents n’ont qu’une ligne de dialogue banale, même un des personnages plus important croisé dans la cinématique.Et côté combat, car on aurait pu pardonner la pauvre narration, c’est largement pire ! En effet, qui dit rogue-lite dit run, donc on recommence encore et encore les combats pour s’améliorer ! Et le souci, c’est que les combats sont identiques…. D’une run à l’autre, les combats ne sont pas différents, ce sont les mêmes ennemis, au même endroit, sur les mêmes cartes. C’est vraiment dommage, car ça rend le jeu d’une part prévisible mais aussi bien trop répétitif ! La génération procédurale des niveaux est normalement une base pour ce genre de jeux, pour éviter la lassitude et l’effet mémorisation.