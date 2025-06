Test de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Ouvrez la voie !

Repousser la corruption

Vous êtes le serviteur de la prêtresse et vous allez devoir lui ouvrir la voie. Pour repousser la corruption qui gangrène le mont Kafuku, vous allez devoir détruire les hordres d’ennemis qui se présentent à vous chaque nuit. Détruisez les ennemis, vainquez les boss et restaurez la paix dans le mont.Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se construit en plusieurs phases de jeu. Éliminer la corruption, construire vos bases, exploser des boss, il y en a pour tous les goûts. Le jeu peut s’avérer complexe de prime abord, mais c’est par sa richesse que se joue une grande partie du gameplay à venir. La progression est d’ailleurs très fluide : vous avez accès aux techniques de base, puis à quelques modificateurs de terrain, à des nouveaux ennemis pour finalement devoir appliquer ce que vous avez appris face à un nouveau boss.Avant d’approfondir le gameplay, faisons un premier constat : le jeu est magnifique. Vos attaques sont basées sur la danse, avec des effets visuels plutôt gourmands en affichage et la Switch 2 parvient totalement à rendre ces effets. Si, comme moi, vous avez joué à la version Xbox, vous ne verrez pas de différences d’affichage des effets visuels. Il n’y en a pas non plus dans la fluidité des déplacements ou des cinématiques. Nous reviendrons plus tard sur le mode souris, car cela a un impact sur votre gameplay.Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se joue en plusieurs phases. Passé le premier affrontement qui sert de tutoriel, où vous allez apprendre qu’il faut utiliser R et ZR pour taper, Y pour esquiver et B pour sauter, vous allez entrer dans le dur du jeu. Pour éliminer la corruption du mont Kafuku, vous allez devoir libérer les différentes zones au fur et à mesure.Le cheminement est toujours le même : vous entrez dans une zone et devez emmener votre prêtresse vers la porte démoniaque pour la fermer et libérer l’endroit. Attention cependant, plus vous allez avancer, plus cette progression va être longue et complexe. Mais nous allons le voir ensemble.Dans les zones corrompues, vous avez un cycle jour/nuit en temps réel. Si vous restez immobile dans la zone, le temps va s’écouler. La journée, vous allez nettoyer la zone et diriger votre prêtresse depuis le début de la zone vers la porte démoniaque. Vous pouvez donc purifier des éléments du décor qui vont vous donner des cristaux, mais aussi libérer des villageois. Ceux-ci vont vous servir lors de la nuit.Pendant la journée, vous pouvez aussi construire des défenses à des endroits prévus à cet effet. Vous verrez où en vous baladant dans la zone, qui est souvent relativement petite, avec un seul chemin dans les premiers temps, puis plusieurs embranchements à mesure que la difficulté monte.Les cristaux vous permettent de donner à vos villageois des métiers : bûcheron dans un premier temps, mais chaque boss vous en débloque un nouveau comme archer. Une fois un métier assigné, vous pouvez (grâce à L3) déplacer vos unités pour les placer à des endroits spécifiques. Leur zone d’action apparaît en vert autour d’eux. Et c’est là que commence la phase de tower defense. Car Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est aussi une sorte de tower defense dynamique.Une fois la nuit tombée, une porte démoniaque s’ouvre, libérant ses hordres d’ennemis. A vous de placer vos unités pour leur bloquer le chemin et les empêcher d’arriver à votre prêtresse. Celle-ci a une barre de vie et si elle atteint zéro, c’est perdu. Votre personnage est libre de se déplacer et de combattre pour aider vos unités. Cela va vous permettre de, par exemple, bloquer des routes avec vos bucherons, et vous occuper des ennemis qui prennent un autre chemin, par exemple.Il faudra venir à bout des différentes hordes d’ennemis pour voir le jour se lever, permettre à votre prêtresse d’avancer à nouveau et atteindre la porte. Une fois celle-ci atteinte, vous pourrez lancer la purification. Certaines zones vous demanderont de faire attention à la progression de votre prêtresse : vous pouvez lui demander de s’arrêter, de continuer, mais c’est tout. Vous devez lui ouvrir la voie avec des cristaux, récupérés sur les monstres ou en purifiant l’environnement. Vous allez devoir gérer vos ressources pour être le plus efficient possible.Mais attention ! Plus vous avancez, plus il y a des choses à prendre en compte. Plusieurs chemins, des zones plongées dans le noir où vous ne verrez pas les ennemis avancer, etc. Le challenge se fait à chaque fois plus intense, parfois même avec plusieurs zones à libérer à la suite. Dans tous les cas, vous verrez au sol les chemins que peuvent prendre les ennemis, pour anticiper ce qu’il va se passer à la nuit tombée.Quand vous avez libéré une zone, elle devient une base. Vous pouvez vous y balader et faire des réparations qui vont vous donner des éléments vous permettant d’upgrade vos unités. Une tente se construit dans chaque base, où votre prêtresse vous attend. Vous pouvez y modifier vos artefacts équipé, mais aussi lui faire des offrandes et améliorer vos unités. Vous n’améliorez pas un villageois en particulier mais le rôle que vous lui donnerez plus tard. Ainsi tous les archers auront le même niveau, tous les bûcherons, etc.Les réparations prennent un certain temps, qui lui n’est pas en temps réel. Ce sera le temps d’une mission, ou de plusieurs missions en fonction des réparations. C’est indiqué à l’écran quand vous les lancez, quand vous attribuez à vos villageois cette tâche.Et les missions de nettoyage de corruption ne sont pas les seules à votre disposition. Déjà chaque zone a des objectifs annexes de victoires, et vous pouvez la refaire à volonté pour tout obtenir. Ensuite chaque base libérée ouvre la porte à un boss qui va vous donner du fil à retordre. Car vous allez faire face à un ennemi gigantesque, à des conditions de victoires spécifiques et à une zone restreinte où votre prêtresse est immobile. Ici, vous aurez un nombre d’unités défini et restreint, un nombre de cristaux fixe et un défi de taille.Comme on le disait, le mode souris de la Switch 2 peut s’activer pour ce jeu. Cela va vous permettre de gérer la caméra ainsi que le curseur dans les menus. Ce n’est pas une feature indispensable, mais c’est assez confortable d’avoir la possibilité de gérer la caméra à la souris. Attention cependant à ne pas activer l’option si vous avez l’intention de jouer avec, car le moindre contact avec votre doigt au niveau de la zone de sensibilité de la souris pourrait faire faire n’importe quoi à la caméra.Pour le reste des performances, la Switch 2 tient largement le coup, que ce soit au niveau de l’affichage des textures, des cinématiques ou de la fluidité des mouvements de combats. Le jeu est réactif, plaisant à jouer, avec des contrôles très adaptés à vos différentes façons de jouer.