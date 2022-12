​Test du DLC de Curious Expedition 2 : Robots of Lux​

Un crossover ?!

Explorez les contrées sauvages et étranges

Du mieux en différent ?

Cependant, force est de constater, lorsque l'on détaille les différentes extensions, que le contenu n'est pas le même en fonction de celle que vous choisissez. Les deux premières proposent de découvrir de nouvelles contrées et ajoutent plusieurs mécaniques de jeu et d'exploration, tandis que Robots of Lux s'axe sur le crossover des univers, des nouveaux personnages et des objets. A vous donc de déterminer ce qui vous attire le plus dans Curious Expedition pour faire les meilleurs choix en fonction de vous.

Issu d'un autre monde, Edibot, de Lux Labs, a ouvert une faille dans son univers. Celle-ci a aspiré des explorateurs pour participer à la grande aventure du progrès et de la science ! Mais l'un comme l'autre ne viennent pas de n'importe où : Edibot n'est autre qu'un ressortissant du monde de SteamWorld et nos explorateurs viennent tout droit du Paris de Curious Expedition 2 !Avant de commencer ce test à proprement parler, nous devons donc faire le point sur les univers détaillés ici. Bien sûr, concernant Curious Expedition 2, notre test est juste ici, et il est plutôt récent. Mais qu'en est-il de SteamWorld ? Tout d'abord, il faut remonter un peu plus loin, soit en 2013, pour voir la première occurrence de SteamWorld sortir sur console. Nous en avions d'ailleurs fait le test juste ici . Ensuite, le titre est un metroidvania dont l'objectif est de creuser, creuser et creuser encore et qui a été décliné sous plusieurs jeux, le dernier en date sortant en 2017.Vous vous en doutez donc, ce DLC de Curious Expedition 2 ravive à la fois des souvenirs d'un jeu qui a su conquérir son audience, et nous embarque dans une aventure totalement différente. Ici, pas question de metroidvania mais bel et bien d'un titre narratif au déroulement procédural, à l'humour bien tranché et à la patte graphique oscillant entre justement SteamWorld et le Curious Expedition que l'on connaît.Tout d'abord, vous avez accès à de nouveaux personnages. Bienvenue Piper Faraday, le robot capitaine, et à son équipe. Mais aussi bienvenue au Naturaliste, un nouveau personnage jouable venant, lui, de Curious Expedition 2. D'autres nouveautés viennent compléter ce DLC : des nouveaux personnages recrutables pour votre aventure issus des deux univers, un caméléon robot pour monture, un lieu unique à Paris pour gérer vos robots et personnages, des équipements et des objets, en lien avec cette nouvelle aventure et la dimension steampunk qui s'ajoute à ce Paris des années fin 1880, début 1890.Vous vous en doutez, aucun ajout n'est là par hasard et il faudra appréhender ces nouvelles caractéristiques pour être le plus efficace. Pour le reste, on retrouve les mêmes mécaniques de jeu que dans Curious Expedition 2 : Paris sert de HUB pour gérer ses unités, s'approvisionner, changer la composition de son équipe ou partir à l'aventure. Une fois lancée, de nouvelles lignes de dialogues sont là pour vous rappeler les spécificités de vos nouveaux protagonistes. Ainsi, Piper découvre ce monde et s'en émerveille (ou pas, selon les situations). On retrouve le lancé de dés, les map procédurales, les événements aléatoires et les expéditions, dont la dimension désormais steampunk ajoute une touche de nouveauté à l'ensemble. Outre les robots, le naturaliste possède aussi de nouvelles mécaniques de jeu, comme celle de pouvoir apprivoiser les animaux.Vous ne serez pas dépaysé. Le graphisme marche relativement bien : on retrouve le character design des robots de SteamWorld, dans un style plus bande dessinée. Mais on retrouve aussi les soucis d'approximation graphique déjà mentionnés dans notre test de Curious Expedition 2. La fusion est intéressante. Les mécaniques de jeu sont elles aussi les mêmes. Attention, joueuses et joueurs de SteamWorld : ici aussi vous allez explorer mais pas question de creuser ! Cependant, vous retrouverez avec plaisir les personnages de votre saga préférée.Ou au contraire, du pareil mais en mieux ?A vrai dire, ce DLC de Curious Expedition 2 n'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un crossover intéressant, qui relance l'aventure Curious Expedition et permet de rallumer le jeu. L'avantage principal réside dans le fait que vous pouvez acquérir l'extension quand vous le souhaitez, elle s'appliquera à tous les modes de jeu de Curious Expedition. Et il ne s'agit pas du seul DLC du jeu : la première, Highlands of Avalon est sortie le 17 mars 2022, tandis que Shores of Taishi date du 23 juin.