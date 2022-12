Test de Bravery and Greed, un rogue-like épatant qui a tout pour plaire !

Préparons-nous, partons à l’aventure ou battons-nous

Combattez, mourrez, recommencez, évoluez !

Jouons à plusieurs. On coopère ou on se massacre ?

La sélection du personnage est vite faite puisque nous ne pouvons en choisir qu’entre quatre : le rôdeur, le magicien, l’amazone ou le guerrier qui sont les classes traditionnelles d’héroïc fantasy. Tout est réuni ici pour jouer ce que vous préférez : magie, armes à distance ou armes au corps à corps. L’option, fort sympathique, nous est également proposée de déterminer la couleur de notre héros (peau, cheveux et vêtements), ce qui nous permet de ne pas nous confondre entre joueurs si nous choisissons la même classe.Le choix est fait ? Parfait. Nous pouvons désormais commencer le mode histoire ou tenter de survivre à des vagues d’assauts de monstres.Si nous choisissons l’aventure, le premier endroit où nous pouvons aller est la taverne. Cette dernière sert de lieu d’entraînement et de didacticiel. Nous pouvons y revenir autant de fois que nous le désirons et y rester le temps que nous voulons. Dommage que nous ne puissions pas nous y installer pour nous restaurer comme de vrais aventuriers !Nous apprenons les commandes et le gameplay par le biais d’une mission donnée par le tavernier. Les explications sont indiquées sur des petits panneaux de bois que nous pouvons prendre le temps de lire ou non.Nous avons également accès à deux autres salles qui nous permettent soit d’apprendre les règles du combat des quatre classes proposées, soit de nous entraîner librement sur un mannequin. Nous pouvons choisir de le rendre statique, mobile ou agressif.Une fois les bases acquises, nous pouvons nous lancer à l’aventure, dans les profondeurs des différents donjons où se cachent les runes magiques.Outre le mode histoire, pour ceux qui veulent se lancer des défis, il existe un mode survie. Comme son nom l’indique, le but est de survivre le plus longtemps possible aux différentes vagues d’ennemis qui apparaissent dans une salle générée aléatoirement. Nul scénario ici. Juste du combat pur. Le beat’em all prend ici tout son sens, puisqu’il s’agira de tuer tout ce qui passe à portée de notre arme, jusqu’à la dernière vague ou jusqu’à ce que mort s’ensuive.L’intérêt ici est bien sûr de pouvoir se défouler et d’essayer de tenir le plus longtemps possible. Le défi est-il trop facile ? Eh bien il suffit de le recommencer en difficile voire en extrême !Le principe même de tout bon rogue like qui se respecte. Que ce soit en mode histoire ou en mode survie, nous voilà parti pour tuer tout ce qui se met en travers de notre route. Il nous faut également éviter les nombreux pièges qui se dressent devant nous. Mais nous avons la possibilité de trouver des coffres pouvant contenir différents équipements pour nos héros. Et de l’or. Beaucoup d’or !Les attaques de bases sont très simples à mettre en pratique, l’avancée est fluide et agréable, et les chutes dans le vide totalement indolores. Hélas, les coups plus techniques demandent une certaine dextérité mêlant boutons, joysticks et touches directionnelles, de sorte que l’on préfère se contenter des coups basiques surtout lorsque nous devons être très réactifs face aux vagues d’ennemis.Les sauts sont assez sensibles. Ce qui peut devenir handicapant si l’on n’y prend pas garde, notamment lorsqu’il faut faire des bonds sur des plateformes (avec des pièges mortels en dessous sinon ce n’est pas drôle). Notre personnage peut avoir tendance à sauter soit trop loin, soit pas assez. Fort heureusement, cela ne gâche pas une très bonne immersion.Les potions de soin et les marchands d'objets sont rares. Notre barre de vie ne se régénère pas toute seule. Certaines hordes d’ennemis peuvent être difficiles à combattre et les boss des donjons sont dignes de ceux que l’on trouve dans le jeu Cuphead. Il faut donc s’attendre à mourir souvent… et recommencer.Pour corser un peu les choses, les cartes sont générées de façon procédurale à chaque nouvel essai.Mais pas de panique ! Car c’est en mourant que nous évoluons. Comment ? Avec les pièces d’or justement. Plus nous en ramassons, plus nous avons la possibilité de débloquer des améliorations nous aidant à passer chaque niveau plus facilement. Ou à les rendre plus difficiles encore ! Donc soyons cupides ! Ramassons autant d’or que possible et augmentons notre niveau de cupidomètre, une fois passée l’arme à gauche !Et si on a la chance de ne pas mourir une seule fois, la partie en cours peut être sauvegardée à tout moment.L’aventure et le mode survie peuvent être joués en coopération, jusqu’à quatre joueurs. Notons que l’écran ne se coupe pas en deux, trois ou quatre comme c’est souvent le cas dans les jeux en jeu local. Avoir un seul et même écran pour tout le monde est appréciable.Cependant, mieux vaut être en bonne synchronisation pour éviter que l’un de nous ne se prenne un piège bêtement parce que d’autres avancent trop vite. Repérons bien notre personnage sur l’écran car il est facile de le perdre de vue lorsque nous sommes assaillis par des monstres. Les butins trouvés dans les coffres, tonneaux ou monstres vont au joueur qui est le plus près. Essayons donc de ne pas tout prendre en s’éloignant légèrement, afin d’en laisser un peu aux autres. Idem pour l’or.Enfin, parlons de la partie purement multijoueur et PVP du jeu. Nulle coopération ici.Il est possible de se battre à un contre un. Chacun pour soi !Comme pour le mode survie, cela se passe dans une salle générée aléatoirement. Nous sommes seuls. Un vrai duel. Nous pouvons choisir nos propres options, comme par exemple le nombre de victoires ou le nombre de vie de chaque joueur.Le chacun pour soi, c’est bien beau, mais pourquoi ne pas essayer de combattre en équipe ? Oui, le PVP à deux contre deux existe également avec les mêmes options.Que ce soit en 1 vs 1 ou 2 vs 2 en équipe, c’est uniquement du PVP, donc nous ne pouvons pas nous liguer contre l’intelligence artificielle. Cette mêlée générale, n’est pas sans nous rappeler les batailles de Super Smash Bros.N’hésitons pas à tout tester lors des combats car à la fin de la partie, un ou plusieurs titres nous est attribué en fonction des actions que nous aurons le plus effectué.L’intérêt de cette fonctionnalité est que nous pouvons paramétrer les parties absolument comme nous le voulons. Nous pouvons par exemple choisir d’éliminer le maximum d’ennemis ou d’être le dernier survivant.Tout est réuni pour faire de ces parties, de vrais moments de rigolades entre amis ou en ligne.