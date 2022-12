Test de Save Room : maîtrisez votre inventaire

Ranger ses affaires

Vous êtes poursuivis par des zombies, trouvez des munitions pour votre arme. Mais quelle catastrophe ! Votre inventaire est plein. Que faire ? Le réorganiser bien sûr. Ou plutôt le ranger. Alors exit les zombies et bienvenue dans les casses-têtes avec Save Room. Non, ce jeu ne dispose d’aucune histoire, mais plutôt d’un principe simple : jouer sur tous les traumatismes des joueurs de survival horror en matière de gestion de son inventaire. Ici, vous avez accès à une interface simple (certains diront simpliste, nous y reviendrons) avec à droite les éléments à ranger, et à gauche, votre inventaire et donc l’espace disponible.



A noter que le jeu est intégralement en anglais mais que le niveau de langue est extrêmement accessible à partir du moment où vous connaissez la signification de "finish", "exit", "reload" et "potion". Ce sont les quasi seuls termes qui vont vous être utiles.

Casse-têtes en série

Abordons maintenant les contrôles. Ils sont simples : on déplace les objets avec le joystick, on les sélectionne avec A. Avec Y, vous pouvez switcher de l’espace central à celui de droite, ce qui simplifie et fluidifie les déplacements, le curseur étant assez lent. Avec les gâchettes, vous pouvez faire tourner les objets dans un sens ou dans l’autre, pour pouvoir les faire rentrer dans l’espace restant. Et c’est tout ? Pas vraiment. Parce que Save Room vous réserve quelques surprises de taille : vous n’avez pas la place de tout faire rentrer ? Avez-vous vérifié que vos armes sont chargées ? Cela pourrait vous faire gagner de la place… Vous l’aurez compris, à partir de là, de nouvelles perspectives s’ouvrent à vous : regagner de la vie avec des potions, combiner des munitions, charger les armes… A vous de trouver les quelques moyens innovants d’optimiser votre inventaire.

A partir de ce concept, vous avez compris presque tout le jeu. La quarantaine de niveaux sont une variation de ce principe. On retrouve toute l’ambiance des survival horror avec votre santé en haut à gauche représentée par un tracé cardiaque de différentes couleurs en fonction de votre état. Les armes sont évocatrices des jeux types Resident Evil et Silent Hill jusque dans le graphisme un peu old school et pixélisé. La finalisation graphique n’est pas vraiment optimale, mais elle reprend l’esthétique des anciens survival horror. Ce parti-pris est discutable, mais il donne du cachet à Save Room et une véritable identité.Dans Save Room, on place ses armes, on les tourne pour essayer de faire coïncider les espaces libres et on se casse la tête à tenter de faire rentrer l'œuf ou les munitions ou les potions de soin. Votre espace de jeu, au centre, a une forme variable en fonction des niveaux. Certaine fois, ce sera carré ou rectangulaire, parfois avec d’autres formes biscornues. Parfois même un lance-roquette sera déjà placé (mais vous pourrez le déplacer). Chaque variation vous amène à vous interroger sur comment vous en sortir.