Test de Taiko No Tatsujin : Rhythm Festival, soyez de la fête !

Un jour je serai Maître Taiko !

Roulement de tambour

Le festival des options !

La shopping-list

Dans Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival, vous suivez l’aventure de DON-chan, un taiko qui veut utiliser la musique pour rendre les gens heureux et montrer au monde la beauté du tambour. Il apprend beaucoup auprès de Maître Bachio et décide se rendre à Omiko City, LA ville par excellence pour faire la fête. Le soir de son arrivée est d’ailleurs prévu un grand feu d’artifice, de quoi réjouir les visiteurs et habitants. Malheureusement la météo en a décidé autrement, les nuages qui surplombent la ville compromettent grandement les chances de maintenir l’évènement.Mais heureusement, vous rencontrez Kumo-kyun et ensemble, vous décidez de faire un concert pour chasser les nuages grâce aux pouvoirs positifs de la musique. C’est la première mission de votre aventure musicale. Soyons honnêtes, ici, le terme “aventure” est un peu excessif. Le scénario est gentillet, mais grosso modo on est toujours face à une situation mignonne mais faussement dramatique, dont la solution réside évidemment dans un bon concert de Taiko. On ne peut pas parler d’un vrai mode aventure car en réalité, l’histoire progresse grâce aux cases “histoires” de la carte des récompenses, qui se débloquent avec des points cumulés en jouant au mode Taiko (on y revient plus tard).On apprécie tout de même l’effort fourni pour étoffer le lore et donner l’impression d’un semblant d’épopée. Loin d’être un défaut, ce qu’on vient surtout chercher dans ce type de jeu c’est la sensation exaltante de réussir à taper en rythme et se surpasser un peu plus à chaque fois.Pour jouer, rien de plus simple. Des notes Don (rouges) et Ka (bleues) défilent à cadence plus ou moins élevée en fonction du niveau, de facile à extrême. Le but est de réussir à taper en rythme le plus de notes possibles pour augmenter les points. Il faut avouer que sans le tambour, nous avions peur d’être limité en jeu. Bien que probablement plus optimal avec l’accessoire dédié, le jeu se fait très bien à la manette. Le studio a même exploité les fonctions tactiles de la Switch pour un jeu encore plus accessible en mode portable. Pour encore plus d’immersion, vous pouvez faire du “air tambour” avec les Joy-Cons, bien que le résultat soit encore trop imprécis dans les phases de cadence élevée.Si vous jouez à la manette, vous avez l’option de choisir entre trois paramétrages par défaut pour plus de confort. Si vous ressentez un léger décalage, vous pouvez faire un calibrage simple pour ajuster le placement des notes avec le bon timing.On vous le disait précédemment, vous suivez une histoire qui n’est finalement qu’une excuse à la progression. En haut à droite de l’écran, s’affichent votre niveau de tambour ainsi que le nombre de pièces DON en votre possession. Au fil de vos parties via le mode Taiko, vous cumulez des points. Ces derniers servent à avancer sur la carte des récompenses, accessible en appuyant sur -/+ depuis l’écran principal. Vous progressez de cases en cases, qui sont de trois types : récompense, pièces DON ou histoire. La première débloque des éléments cosmétiques, la seconde permet de gagner plus de pièces DON et la dernière fait avancer l'aventure de DON-chan.Réussirez-vous à faire gravir les échelons à DON-chan et l’aider à atteindre le succès dont il rêve ?On peut clairement affirmer que le jeu n’est pas avare en options. Qu’il s’agisse de l’énorme catalogue de chansons du jeu de base (76 titres), des différents modes de jeu, des options de jouabilité ou encore de la quantité d’objets à débloquer ou collectionner, Taiko no Tatsujin est plus que généreux.Si vous avez connu l’épisode Drum'n’fun, vous ne serez pas complètement dépaysés. On retrouve les mêmes catégories de chansons : Pop, Anime, VOCALOID music, Variétés, Classique, Musique de jeu et NAMCO Original. Pour ce qui est des mini-jeux en revanche, oubliez la corde à sauter, le volley-ball ou autres missions loufoques, cette fois on se concentre uniquement sur l’art du Taiko.Depuis Taiko Land, le parc d’attraction d’Omiko City, vous pouvez vous adonner à la Grande Guerre des Tambours seul contre l’IA ou à deux en local. Les participants s’affrontent sur une chanson avec la capacité d’envoyer des malus à l’adversaire, un peu à la manière des objets de Mario Kart. Bien que très amusant, ce mode a parfois été entaché par des chutes de framerates en mode docké, aspect plutôt handicapant pour un jeu où la précision est de mise.Pour encore plus de fun, optez pour le Groupe de DON-chan. Seul avec des IA ou jusqu’à quatre joueurs, jouez chacun d’un instrument et faites vos meilleures performances en groupe ! C’est un mode à consommer sans modération avec des amis, le plaisir est garanti quelque soit le niveau des joueurs.Enfin, poussez le challenge encore plus loin, en affrontant des joueurs en ligne à la Ville Dondonko. Il faut disposer d’un abonnement au service Nintendo Switch Online pour accéder aux matchs classés. La difficulté est déterminée automatiquement selon les points de niveau de tambour des joueurs qui s’affrontent. Le rang ultime à atteindre est le niveau S qui fait passer le joueur de la Ligue tambour à la Ligue des maîtres. Les règles des matchs classés varient en fonction des périodes.On vous le disait, le jeu est riche de contenus à débloquer. Taiko no Tatsujin c’est surtout une ambiance colorée et des mécaniques addictives. On est face à des écrans chargés de dessins mignons dans tous les coins, des couleurs vives contrastées par les contours noirs. Le tout est poussé à son paroxysme avec les nombreuses options de personnalisation.Si vous avez la fièvre acheteuse, vous serez comblés par le contenu de la Boutique de vêtements, de la Boutique de jouets, de la Boutique généraliste et de la Boutique d’instruments. C’est là que vous pouvez dépenser vos pièces DON. Accédez ensuite au contenu débloqué depuis Mon salon et changez la tenue de DON-chan littéralement de la tête au pieds. Personnalisez les Salutations qui apparaissent lors de vos matchs en ligne, le titre ou la plaque de votre personnage etc… En bons fans de Nintendo, nous avons craqué pour la tenue de Luigi et l’avons associé à la plaque “Bro du tambour”. L’ambiance globale est on ne peut plus chibi et la bonne humeur débordante ne peut qu’être contagieuse.N’oublions pas qu’il existe également plusieurs systèmes d’achats directement intégrés au jeu. Depuis votre bibliothèque de chansons, vous pouvez voir défiler les noms de titres disponibles dans le pass Taiko. Un abonnement de un à trois mois qui vous donne accès à plus de 500 pistes exclusives. Si la formule abonnement ne vous convient pas, des packs DLC sont proposés sur l’eShop. Vous pouvez même acheter des pistes à l’unité si vous ne souhaitez pas vous engager.