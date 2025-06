Test de Wind Story : Adieu chère campagne…

Trop tôt ?

Ouvrez votre ferme…

Et ce n’est que le début de vos déboires. Car entre les déplacements de vos personnages qui sont saccadés, les hit box de collectes de ressources qui sont aux fraises (celles que vous ne récolterez jamais), et les conversations n’ont absolument aucun sens… Et ça c’est quand elles ne sont pas blindées de fautes d’orthographe… Il n’y a rien à sauver. D’autant que le soft plante tellement qu’il a été difficile de jouer plus de quelques heures au jeu sans abandonner au bout du énième bug et de la énième tentative de reboot sans grand succès.

Avant d’évoquer le jeu à proprement parler, évoquons ce portage Switch. Actuellement, le jeu n’est pas réellement sorti, du moins pas sur Steam. Toujours en early accès, donc officiellement pas totalement terminé, il sort cependant sur Switch sans aucune mention de cet état de fait. Fatalement, cela donne un jeu qui manque de stabilité, remplis encore de bug (inhérent à ce statut d’early accès) et d’équilibrage à trouver.Ce qui questionne ici, ce n’est pas tant le jeu que le côté prématuré d’une sortie Switch, ou du moins de l’absence de prévention. Car sans cette information, le jeu est particulièrement décevant…Le principe de Wind Story est simple : c’est un jeu de ferme comme on pourrait s’y attendre, tout en pixel art avec une pseudo 3D dans le déplacement des personnages. Vous pouvez aussi bien cultiver différents types de plants, élever des animaux, explorer le monde ou faire des rencontres au sein de vos voisins. L’histoire, c’est à vous de la façonner, de la construire, du moins c’est ce qui semble.Parce que Wind Story ne s’embête pas avec un contexte scénaristique. Vous lancez le titre, essayez de créer votre personnage et vous vous retrouvez dans le jeu. Si on dit “essayer”, c’est tout simplement parce que la navigation est très problématique, pas ergonomique, pas claire dans la façon de passer d’une page à l’autre. Ensuite… Tout est fastidieux. Les contrôles à l’écran sont contraires à tout ce que vous avez l’habitude de faire (à part le B pour annuler), et surtout… ne fonctionnent qu’une fois sur deux.