[Eco de la semaine] De nouveaux rachats de Tencent et Embracer, un record historique pour Minecraft

Embracer Group rachète Asmodee, n°1 français des jeux de société

Galerie images 20/12/2021

Si le transaction est finalisée, elle marquerait une étape transformatrice dans la stratégie d'Embracer et créerait le plus grand groupe de jeux d'Europe avec une position de leader sur le marché des jeux de société, une catégorie très complémentaire des jeux vidéo avec un attrait à long terme

Communiqué de presse d’Embracer

Tencent s’offre les services de Turtle Rock Studios (Left 4 Dead)

Galerie images 20/12/2021

Minecraft : le jeu de tous les records

Galerie images 20/12/2021

En bref cette semaine :

Galerie images 20/12/2021

Galerie images 20/12/2021

Galerie images 20/12/2021

Depuis février, l’objectif d’Embracer est simple : rester le leader européen du marché des jeux vidéo. Si Ubisoft avait repris son statut suite à son occupation temporaire en 2020 par CD Projekt RED (The Witcher), c’est maintenant Embracer qui domine le marché depuis le mois de février grâces aux acquisitions successives d’Easybrain (éditeur mobile de puzzle-games), Aspyr Media (spécialiste des portages de jeux Star Wars, Battlefields…) et enfin The Gearbox Entertainment Company (Counter Strike, Borderlands) par le groupe suédois.Pour conforter sa position face à un Ubisoft en difficulté, Embracer procède à un nouveau rachat sur le sol français : celui d’Asmodee, leader européen des jeux de société. Connu notamment pour ses jeux de sociétés phares (Junglespeed, Dooble…) mais également la distribution des cartes Pokémon en France, Asmodee détient les droits de plus de 300 propriétés intellectuelles et sa branche JV, Asmodee Digital fonctionne elle aussi très bien.En plus d’augmenter sa puissance sur le marché des jeux vidéo (et de faire concurrence à un Ubisoft lui aussi bien positionné dans le domaine des "e-jeux de société", Embracer souhaite également augmenter ses sources de revenus et diversifier ses activités en se lançant dans la distribution de jeux de société (avec une position très confortable pour débuter son activité), ce qui explique l’acquisition stratégique d’Asmodee… pour 2,75 milliards d’euros tout de même !A la suite de cette transaction, Asmodee va former le 9e groupe opérationnel de l’entreprise, aux côtés de Saber Interactive, THQ Nordic, Gearbox ou encore Koch Media/Deep Silver. Actuellement, le groupe compte pas moins de 108 studios, ce qui représente plus de 560 propriétés intellectuelles et 11 300 salariés répartis aux quatre coins du monde.Après avoir évoqué le cas d’Embracer, il est temps de revenir sur l’autre ogre du milieu : Tencent. Après avoir officialisé la semaine dernière l’annonce de son propre pôle d’édition mondial, Tencent continue d’investir et de racheter divers acteurs à l’instar de Turtle Rock Studios cette semaine.Connu pour être le créateur de Left 4 Dead, ou plus récemment du controversé Back 4 Blood, Turtle Rock Studios fera désormais partie intégrante de la famille Tencent Games puisque le géant chinois s’offre les services du studio dans son intégralité.Une stratégie qui commence à poser question puisque dans les domaines des nouvelles technologies en général, Tencent est entrain de tisser une très large toile sur le marché au point d'en devenir un acteur incontournable en rattrapant les plus grandes firmes américaines dominant encore le marché. Une stratégie que vous décrypte Sebiorg dans son actualité dédiée. Depuis sa sortie, Minecraft a enchaîné des records aussi divers que variés. En plus de 10 ans, Minecraft est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps avec 238 millions de ventes et une communauté très fidèle à la production de Mojang (Propriété de Xbox depuis 2018) avec plus de 141 millions de joueurs actifs en août 2021, encore un record pour le titre.Aujourd’hui c’est au tour de Google de dévoiler au grand jour ses petites statistiques, révélant que toutes les vidéos sur le jeu parues sur sa plateforme YouTube ont atteint au cumul le billion de vues, rien que ça. Cela représente 1 000 milliards de vues, soit plus de 30 000 ans de visionnage si l'on considère qu'une vue représente une seconde.Google indique également que plus de 35 000 chaînes produisent régulièrement du contenu sur le jeu. La plateforme en a aussi profité pour créer une page dédiée à cette performance et se refaire une petite beauté avec un logo temporaire pour souligner le record de Mojang.- A l’approche de Noël, les ventes ne faiblissent pas pour Pokémon Diamant Étincelant en France, comme en témoigne le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs). L’organisation indique qu’au cours de la semaine 49, le jeu d’ILCA (Pokémon Home) est encore en tête du classement des meilleures ventes de jeux vidéo. Il est suivi par FIFA 22 (PS4), Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe (MK8DX) et Animal Crossing: New Horizons (ACNH).- Au Japon aussi, Pokémon (Diamant et Perle) cartonne avec pas moins de 130 000 unités vendues cette semaine. En deuxième position, Mario Party Superstars réalise lui aussi une belle performance (58 000 ventes), suivi de Cérébrales Académie : Bataille de Méninges (33 000 ventes), Minecraft Switch (26 000 ventes), ACNH (23 000 ventes), MK8DX (21 000 ventes), Smash Bros. Ultimate (20 000 ventes), Momotaro Dentetsu (14 000 ventes), Ring Fit Adventure (13 000 ventes) et enfin Pokémon Épée & Bouclier (12 825 ventes).- Si la sortie d’Overwatch 2 a été repoussée le mois dernier d’au moins un an (au mieux, Blizzard espère pouvoir commercialiser Overwatch 2 en 2023) en raison d’une situation interne désastreuse au sein du groupe Activision-Blizzard, les fans pourront néanmoins patienter avec… des LEGO. Le set Overwatch 2 76980 Titan de son nom devrait être vendu aux alentours de 80 € dès 2022.- Après Sonic et Mario avec les films Sonic (2020) et Mario (2022), c’est au tour de Mega Man de s'intéresser au 7e art avec lui aussi son propre film live-action. Face à la popularité en déclin de la saga de Capcom, celle-ci tente de regagner une certaine popularité avec le petit écran, comme SEGA est parvenu à le faire avec Sonic en 2020. La production de ce film sera assurée par Chernin Entertainment et Netflix.- Le succès c’est bien… mais quand on ne s’y attendait pas, cela peut causer des situations assez délicates. C’est le cas de la dernière extension majeure ajoutée à Final Fantasy XIV : Endwalker. Très appréciée par les joueurs et acclamée par la critique, celle-ci a été retirée des boutiques… afin de ne pas surcharger les serveurs ! Un an après le retrait temporaire de Cyberpunk 2077 pour son manque de qualité et son concours de bugs incessants sur ancienne génération, l’histoire se répète d’une façon aussi inédite qu’insolite avec FFXIV Endwalker.- Plus grand succès au cinéma cette année en France, Spider-Man: No Way Home s’invite déjà dans Fortnite. En plus du Spider-Man classique du Battle Pass de cette saison 1 - chapitre 3, l'homme-araigné débarque aussi sous les traits de Tom Holland dans le Battle Royal, au même titre que son acolyte MJ avec deux skins disponibles temporairement dans la boutique du jeu.