Tencent rachète Back 4 Blood et Left 4 Dead de Turtle Rock Studios

On a clairement l'impression de lire chaque mois une nouvelle acquisition d'une société (soit intégralement soit partielle) par le géant chinois Tencent. Une boulimie qui commence à poser question car il suffit de regarder la liste des investissements pour comprendre que Tencent tisse une toile très large et dans tous les domaines, au point de devenir très bientôt un acteur incontournable du marché.







Tencent a donc annoncé hier l'acquisition de Slamfire Inc, la société mère du développeur de jeux Turtle Rock Studios. Turtle Rock est surtout connu comme le studio de développement à l'origine de Left 4 Dead, Evolve et, plus récemment, Back 4 Blood, des titres qui ont fait parler d'eux sur les plateformes concurrentes.





Pour le moment, les communiqués adoptent le positivisme de la lune de miel, car Tencent se garde bien de montrer une attitude prédatrice, en laissant la main à la créativité de chaque studio passant dans son escarcelle. Ainsi Turtle Rock restera largement indépendant, et son équipe reste la même. Les cofondateurs Phil Robb et Chris Ashton continueront à diriger les opérations. Le changement n'aurait pas non plus d'effet sur le développement en cours de Back 4 Blood.



Steve Goldstein, président de Turtle Rock, a déclaré dans un communiqué :





Nous sommes tous impatients de rejoindre la famille des studios Tencent. Les partenaires exceptionnels de Tencent, sa portée mondiale, sa connaissance approfondie du jeu et son soutien sans précédent nous aideront à créer le genre de jeux ambitieux dont nous rêvons, tout en nous permettant de conserver notre autonomie et notre esprit indépendant.

Tencent, quant à lui, a salué les antécédents de Turtle Rock. Eddie Chen, directeur de la stratégie de Tencent Games Global, a déclaré dans un communiqué :





Nous sommes de grands fans des jeux de Turtle Rock, en particulier de leur approche étonnante de la création de jeux en ligne coopératifs. Nous sommes impatients de voir ce qui va suivre, et nous sommes ravis de faire partie de leur avenir.





Il n'empêche, cette concentration de studio dans les mains de Tencent pose question sur l'évolution futur du marché du jeu vidéo. L'importance de tencent a déjà bien augmenté au sein des réseaux sociaux comme on peut le voir sur ce graphique 2021, même si Meta reste en tête.



Mais c'est du côté du marché des NFT qu'il va falloir surveiller cet aspect. Cette mode de créer des NFT, des “jetons non fongibles”, correspondant à des biens entièrement dématérialisés qu’il est possible d’acheter, semble avoir le vent en poupe et les premiers retours économiques se montrent juteux. Un nouvel eldorado au sein du marché du jeu vidéo ou futur cauchemar pour les joueurs ? Difficile d'avoir du recul pour le moment, mais de nombreux studios travaillent sur le sujet. Comme chaque transaction permet au studio d'empocher une somme, on comprend assez vite le potentiel attractif pour les studios qui pourraient proposer différentes images, personnages, modèles 3D exclusifs, à vendre aux plus offrants. Tencent, en multipliant ses acquisitions au sein de studio dont les titres pourraient assez facilement se voir doter de propositions NFT, pourraient ainsi récupérer de nombreuses espèces sonnantes et trébuchantes.