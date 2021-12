Clap de fin pour Nintendo Minute

Nintendo Minute - Final Episode 18/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Just a couple people who had their lives changed by being able to connect with all of you through Nintendo Minute. Eight years, 400+ episodes, too many good memories to count. Thank you for all of it. pic.twitter.com/7DwkAcJf6J — Kit Ellis (@kitosan) December 17, 2021

Every moment was incredible. Thank you for everything!

8 années de passion

Plus populaire aux Etats-Unis, l'émission Nintendo Minute vient d'annoncer la fin de sa diffusion, 8 ans après le premier épisode. Avec une petite larme, les présentateurs Kit & Krysta ont présenté leurs meilleurs souvenirs dans une vidéo finale.Nintendo Minute, c'est (ou c'était) une émission permettant d'en apprendre plus sur les jeux Nintendo, les annonces de l'E3, les produits dérivés et pouvoir visiter des salons ou des locaux de Nintendo. Le show a commencé avec la Wii U et la 3ds et cumule plus de 400 épisode aujourd'hui.Au cours de celle-ci, Kit et Krysta partagent quelques impressions sur ces huit années passées à couvrir l'actualité de Nintendo, avec de nombreux flashbacks et une longue séquence sous forme de best-of des souvenirs qu'ils garderont certainement à tous jamais en mémoire.Il faut dire qu'en huit ans, grâce à leur rôle d'ambassadeur de Nintendo, Kit et Krysta ont eu la chance de côtoyer du beau monde, avec parfois des réactions amusantes et des questions quelque part décalées qui n'ont pas manqué de surprendre leur auditoire.On ignore encore si Nintendo a d'autres projets pour le duo, mais ils resteront certainement les visages de la marque pour de nombreux fans anglo-saxons, dans le sens où depuis 8 ans, ce sont eux qui nous permettaient de découvrir aussi bien les jeux que l'envers du décor de Nintendo. Quel que soit leur avenir, on leur souhaite une bonne continuation et on les remercie pour leur bonne humeur et leur passion tout au long de ces 8 années !Source : Chaîne de Nintendo of America