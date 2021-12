Metroid Dread est le jeu de l'année 2021 pour TIME

Quand la plupart des gens pensent à Nintendo, ils évoquent des personnages pour enfants comme Mario et Pikachu. Mais Samus Aran, la méchante chasseuse de primes intergalactique de Metroid, a depuis longtemps gagné sa place sur le Mont Rushmore des personnages de la firme. Après plus de dix ans sans jeu Metroid digne de ce nom, Samus est revenue en force avec le jeu Metroid : Dread, un side-scroller en 2D pour la Nintendo Switch qui voit notre héroïne traquée par des robots tueurs artificiellement intelligents sur la mystérieuse planète ZDR. Dread, que le producteur de longue date de Metroid, Yoshio Sakamoto, a mijoté de temps en temps pendant près de deux décennies, est souvent légitimement effrayant - bien que pas tout à fait au niveau de quelque chose comme Alien : Isolation - et un délicieux retour à la forme pour une franchise classique et bien-aimée.

TIME célèbre chaque année le jeu vidéo avec sa sélection des meilleurs jeux des douze mois écoulés. 2021 ne fait pas exception avec la publication de son classement 2021. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le jeu d'action-aventure en 2D Metroid Dread, sorti le 8 octobre dernier, occupe la toute première place du classement.Le site explique son choix en ces termes :Voici le classement complet des 10 meilleurs jeux de l'année selon TIME :1. Metroid Dread2. Inscryption3. Forza Horizon 54. Chicory: A Colorful Tale5. Hitman III6. Returnal7. Halo Infinite8. Deathloop9. Sable10. It Takes Two

Ce n'est évidemment pas le premier site à offrir une telle récompense à Metroid Dread. Déjà la semaine dernière, nous apprenions que le jeu avait été récompensé du titre de jeu d'action-aventure de l'année lors de la cérémonie des Game Awards