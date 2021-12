IGN croit savoir que Breath of the Wild 2 sortira bien en 2022

Il semble bien que Nintendo va avoir une assez bonne année l'année prochaine. Donc, je ne prendrais pas l'absence de grandes choses [aux Game Awards] comme un signe que peut-être Breath of the Wild est retardé ou qu'ils n'ont pas d'autres choses, parce qu'il semble que... les gens chez Nintendo sont très excités par la 2022.

L'année 2021 n'a pas été une année de tout repos pour les fans de Nintendo qui ont fait face à un catalogue pouvant parfois laisser le joueur sur sa faim. Et s'il y a bien un jeu qui fait l'objet de toutes les attentions, c'est Metroid Pr... Pardon, nous voulions parler de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.En développement depuis plusieurs années maintenant, et annoncé lors de précédentes cérémonies des Game Awards, l'absence de nouvelles à son sujet a pu semer le doute sur le statut du développement du jeu, qui pourrait avoir pris du retard à l'instar de tant de projets de développement ces deux dernières années, Covid-19 ou lutte contre le crunch-time obligent.Dans son dernier podcast IGN Games, le responsable d'IGN, Peer Schneider, semble beaucoup plus optimiste que la plupart d'entre nous sur la capacité de Nintendo à sortir la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2022. Il explique :Peer Schneider indique même que pour lui, le jeu pourrait sortir en novembre 2022 — ce qui ne doit en aucun cas être considéré comme une date de sortie ni officielle, ni fiable !A vrai dire, chacun y va de sa petite prédiction concernant la date de sortie de la BOTW2, avec différents clans : ceux qui pensent que le jeu ne sortira pas avant fin 2022 ou 2023, ceux qui estiment que le jeu portera la Switch 2, et ceux qui préfèrent ne rien penser et attendre une communication officielle au détour d'un Nintendo Direct ou d'un E3... Source : NintendoLife