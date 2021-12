En effet, certains ont du mal à s'en souvenir, mais la Wii aurait définitivement pu conserver son nom de code de "Revolution" tant elle aura chamboulé la perception du jeu vidéo pour le grand public et pour les différents acteurs du marché.

C'est notamment le cas de Bill Gates qui, de l'aveu de Phil Spencer lui même, aurait mis "beaucoup de pression" sur les équipes en charge de la console de Microsoft :

"Je me souviens que Bill mettait beaucoup de pression sur l'équipe de direction Xbox, “comment avons nous pu rater le motion gaming, que pouvons-nous faire pour rattraper le tir ?“ "



Le designer Carl Ledbetter explique a quel point Xbox se sentait obligé de concurrencer Nintendo et de faire évoluer sa stratégie mais sans faire un simple duplicata de la Wiimote.





Jack Tretton, l'ancien président de Sony Computer Entertainment America, a également fait part de son sentiment sur la domination de Nintendo durant cette période, reconnaissant le rôle déterminant de la firme pour l'évolution de la perception du jeu vidéo dans le divertissement de masse.

"Nintendo sortit de nul part avec une machine qui n'était pas basée sur la puissance technologique mais sur une simple expérience ludique permettant à quiconque de jouer sans avoir à marteler les boutons d'une manette. Il est évident qu'ils ont étendu leur audience et porté le jeu vidéo au rang de divertissement mainstream."

Et il suffit de voir les émules que la Wii aura fait dans le marché avec, notamment, l'arrivée du PS Move de Sony ou du Kinect de Microsoft.





De là à se demander si l’émergence de la réalité virtuelle n'aurait pas, elle aussi, à voir avec le succès retentissant du motion gaming de la Wii, il n'y a qu'un pas.





Et même si Nintendo est revenu à des formes plus traditionnelles de jouer, on voit avec ses Joy-Cons que la firme entend continuer à suivre le mouvement.