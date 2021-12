De nouveaux records pour les Game Awards 2021 !

C'est en 2014 qu'était organisée la première cérémonie des Game Awards, et le moins que l'on puisse dire c'est que le succès a été immédiat.

Devenu une véritable cérémonie des Oscars du jeux vidéo pour de nombreux joueurs, les Game Awards font la part belle aux récompenses, aux interludes de qualité, aux premières mondiales renversantes et aux guests stars prestigieuses.





La version 2021 de l'évènement n'a pas fait exception et a littéralement explosé tout les records puisqu'on est passé de 26,2 millions de livestream en 2020 à plus de 85 millions de live enregistrés en 2021, comme nous le révèle Geoff Keighley (producteur et présentateur de la soirée) :

"Nous sommes enchantés de vous annoncer que #TheGameAwards a atteint le record de 85 millions de livestreames en 2021.



Plus:

-Record du nombre de Tweets sur l'évènement (1,6 millions)

-Record duu nombre de votes des spectateurs (23,2 millions)

-Plus grand temps de visionnage sur Youtube (1,75 million d'heure)"

Un succès amplement mérité au vu des moyens en jeu et des participations de plus en plus importantes des studios, qui profitent généralement de l'évènement pour faire de grandes annonces.





Même si la cérémonie de 2021 n'a pas été la plus palpitante pour les joueurs Switch, nul doute que le rendez vous reste à surveiller et nous seront présent en 2022 pour voir si de gros titres attendus chez Nintendo seront de la partie.