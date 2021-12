Nouveaux joueurs : créez votre compte Nintendo avant Noël, ça va chauffer

Ce week-end, nous prévoyons que les serveurs de comptes Nintendo seront fortement sollicités et que vous ne pourrez pas créer de compte Nintendo immédiatement. Si vous prévoyez d'utiliser la famille Nintendo Switch pour la première fois, nous vous recommandons de créer un compte au préalable.

Comment créer un compte Nintendo ?

Si le compte est destiné à une personne de plus de 16 ans...

Connectez-vous au site https://accounts.nintendo.com puis cliquez sur « Se connecter/Créer un compte ».

Cliquez sur « Créer un compte Nintendo ».

Choisissez la méthode de connexion que vous souhaitez utiliser.

Si vous utilisez une application Nintendo installée sur un appareil iOS (tel qu'un iPhone ou un iPad), vous pourrez créer un compte Nintendo uniquement en enregistrant une adresse e-mail et un mot de passe. Vous pourrez y associer un compte Apple, Facebook, Google ou Twitter une fois votre compte Nintendo créé, ou bien vous pouvez créer votre compte Nintendo en utilisant Safari ou un autre navigateur Internet.

Si vous avez moins de 16 ans...

Connectez-vous au site https://accounts.nintendo.com puis cliquez sur « Se connecter/Créer un compte ».

Cliquez sur « Créer un compte Nintendo ».

Complétez les champs proposés puis cliquez sur « Envoyer ».

Vous arriverez sur une page demandant quelle est l'adresse e-mail de votre parent ou tuteur légal.

Demandez à votre parent ou tuteur de saisir son adresse e-mail dans le champ approprié, puis de cliquer sur « Envoyer ».

Il recevra un e-mail lui expliquant comment créer son compte Nintendo. Une fois ce compte créé, votre parent ou tuteur pourra créer un compte pour vous.





Bon jeu à tous ce week-end sur une console Nintendo avec votre compte déjà créé et, peut-être, votre console pré-configurée un peu avance !





Source : Nintendo





Noël et Nintendo, c'est une longue histoire d'amour : depuis quelques années, le 25 décembre est un jour compliqué pour les serveurs de Nintendo qui doivent faire face à une augmentation substantielle du nombre de connexions, notamment pour des créations de compte Nintendo.Parce que cette année ne sera pas différente, et aussi parce que Nintendo continue de vendre des Switch par millions, il est fort probable que cela coince à nouveau. Pour cette raison, Nintendo a pris les devants et publié un tweet invitant les consommateurs à procéder à la création de leur compte Nintendo en avance, pour ne pas souffrir des lenteurs et des pannes du Nintendo eShop ou du Nintendo Network le jour de Noël.En 2020, le service informatique de Nintendo avait passé une mauvaise journée : eShop inaccessible, création de compte impossible... autant de facteurs bloquants pour pouvoir profiter de sa Switch en toute sérénité, et ce d'autant plus que bon nombre de consoles sont vendues sans jeu physique : la saisie du code nécessite en effet d'avoir un compte configuré en bonne et due forme, et on vous recommande donc de suivre ce conseil de Nintendo en créant votre compte dès aujourd'hui.Alors que la Switch approche des 100 millions d'exemplaires vendus, nous serons nombreux à vouloir accéder à l'eShop et télécharger des giga-octets de jeux vidéo : prenez aujourd'hui ou demain le temps de créer votre compte, et si vous le pouvez de procéder en avance à la configuration de votre Switch, pour la paix familiale samedi matin !Voici ce que le service clients de Nintendo recommande, en japonais évidemment sinon ce serait trop facile :Ce qui se traduirait ainsi :Les lecteurs de PN souriront à la lecture de ce paragraphe, mais la question est légitime pour les nouveaux venus sur console Nintendo ! Quelques étapes suffisent pour créer son compte Nintendo et le valider.Si vous avez plus de 16 ans, suivez ces étapes :Il vous faudra la validation d'un adulte pour confirmer la création du compte Nintendo, voici les étapes de création de votre compte :