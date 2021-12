Ca chauffe pour Noël : maintenance et pannes Nintendo Network, eShop Switch, Wii U et 3DS

Maintenances Nintendo Network en cours

Samedi 25 décembre 2021 : (habituelle) panne eShop de Noël

Maintenances terminées des services en ligne Nintendo

Mardi 29/06 dès 6h30 : Nintendo eShop Switch

[Résolu] Panne eShop démo de Monster Hunter Rise (08/01/21)

[Résolu] Panne en cours (25/12/2020)

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop, and are working to address the issue as soon as possible. Thank you for your understanding, and please see our Network Status page for the latest updates. https://t.co/mn631by9OX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 25, 2020

Régulièrement, des services de Nintendo sont suspendus quelques heures, le temps pour les équipes de procéder aux mises à jour diverses destinées à améliorer notre expérience.De par leur nature, les services en ligne peuvent faire l’objet de mises à jour : c’est le cas du Nintendo Network, de l’eShop Wii U et de l’eShop Nintendo 3DS. Pour nous permettre de ne pas planifier de session en ligne avec nos amis au mauvais moment, Nintendo annonce ces interruptions de service à l’avance.Les maintenances Nintendo Network peuvent se dérouler sur quelques minutes, mais aussi prendre quelques heures. En fonction de l’importance de la mise à jour, l’interruption peut donc prendre plus ou moins de temps. Nintendo indique les dates et heures auxquelles les services seront inaccessibles sur son site, nous les indiquons ici également.Il est aussi possible, malheureusement, de constater des pannes du Nintendo Network. C’est ce qui était arrivé par exemple à un Noël récent avec une panne de plusieurs jours de l’eShop pour cause d’affluence en raison des codes de téléchargement inclus avec chaque modèle de console vendu ! Nous évoquerons les pannes en cours sur cette page.A l'occasion du jour de Noël, Nintendo avait prévenu qu'il y aurait très certainement une forte surcharge de son activité serveur, ce qui pouvait prévenir les joueurs de créer un compte Nintendo. Un peu problématique quand on vient d'acheter une Switch, ce qui est le cas de nombreux consommateurs !Or, depuis le réveil des petits Américains, en début d'après-midi pour nous de ce côté-ci de l'Atlantique, il semble très difficile de pouvoir accéder aux services en ligne de Big N. A tel point qu'une notification a été publiée sur le site de statut de Nintendo (voir capture un peu plus bas)Les choses devraient rentrer dans l'ordre au fil des heures, il suffit donc d'être un peu patient et d'attendre un peu pour profiter à fond des services en ligne de Nintendo. D'ici là, on vous laisse découvrir nos contenus récents pour profiter à fond de votre toute nouvelle console !Voici maintenant les maintenances passées récemment qui vous ont peut-être fait penser à une panne - encore fallait-il vouloir jouer vers 3h du matin, ou en plein milieu de la nuit, pour en pâtir !Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 3h00 au mardi 29 juin 2021 à 5h00.Services concernés : Notifications relatives aux amis, etc.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 3h00 au mardi 29 juin 2021 à 4h00.Services concernés : L'archivage de l'îleLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 4h00 au mardi 29 juin 2021 à 5h30.Services concernés : Cloud des données de sauvegardeLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 4h00 au mardi 29 juin 2021 à 5h30.Services concernés : Utilisation de cartes de créditLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure du mardi 29 juin 2021 à 6h30 au mardi 29 juin 2021 à 7h30.Services concernés : PayPalLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 6h30 au mardi 29 juin 2021 à 7h30.Services concernés : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 6h30 au mardi 29 juin 2021 à 8h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 6h30 au mardi 29 juin 2021 à 8h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 29 juin 2021 à 6h30 au mardi 29 juin 2021 à 8h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 10 mai 2021 à 22h00 au mardi 11 mai 2021 à 2h00.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 10 mai 2021 à 22h00 au mardi 11 mai 2021 à 2h00.Services concernés :- Utilisation de Nintendo eShop Cards- Utilisation de codes de téléchargementAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 13 avril 2021 à 0h00 au mardi 13 avril 2021 à 2h00.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 25 mars 2021 à 9h00 au jeudi 25 mars 2021 à 10h00.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 6 avril 2021 à 7h00 au mardi 6 avril 2021 à 9h00.Services concernés : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 25 février 2021 à 2h00 au jeudi 25 février 2021 à 4h30.Services concernés : Notifications relatives aux amis, etc.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 25 février 2021 à 5h30 au jeudi 25 février 2021 à 8h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 17 février 2021Service concerné : aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 8 février 2021 à 21h00 au mardi 9 février 2021 à 1h00.Services concernés : les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 9 février 2021 à 2h00 au mardi 9 février 2021 à 4h00.Service concerné : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 26 janvier 2021 à 5h30 au mardi 26 janvier 2021 à 7h30.Service concerné : Acquisition de données de stage, etc.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 28 janvier 2021 à 5h00 au jeudi 28 janvier 2021 à 7h00.Services concernés : Mise à jour concernant les cartes prépayées Nintendo et les codes de téléchargement.Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenanceDate et heure : du lundi 18 janvier 2021 à 21h00 au mardi 19 janvier 2021 à 1h00.Nombreux sont les fans de Monster Hunter à vouloir télécharger la démo du jeu. Depuis ce matin, l'eShop est ainsi inaccessible, avec un message d'erreur qui accueille les joueurs souhaitant accéder au service.Nature du problème : Le service est actuellement interrompu en raison d'une maintenance d'urgence du serveur.Nintendo présente ses excuses pour la gêne occasionnée et nous remercie pour notre patience.Date et heure : vendredi 8 janvier 2021 à partir de 6h20 environ - RésoluEn raison d'un trop grand nombre de connexions simultanées, les serveurs de Nintendo rencontrent quelques difficultés d'accès actuellement. Note : la panne semble désormais terminée, maintenant que tous les Américains ont fini de télécharger Animal Crossing: New Horizons sur leur nouvelle console :)Services concernés : certains services de réseauAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 25 novembre 2020 à 2h00 au mercredi 25 novembre 2020 à 4h00.Service concerné : paiement par PayPalLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 17 novembre 2020 à 1h00 au mardi 17 novembre 2020 à 5h00.Service concernée : Utilisation de cartes de créditLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 17 novembre 2020 à 5h30 au mardi 17 novembre 2020 à 7h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 17 novembre 2020 à 5h30 au mardi 17 novembre 2020 à 6h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 4 novembre 2020 à 6h00 au mercredi 4 novembre 2020 à 7h00.Service concerné : Utilisation de Nintendo eShop Cards et de codes de téléchargementAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 31 août 2020 à 23h00 au mardi 1 septembre 2020 à 3h00Service concerné : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 1 septembre 2020 à 7h00 au mardi 1 septembre 2020 à 8h00.Service concerné : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 1 septembre 2020 à 7h00 au mardi 1 septembre 2020 à 8h00.Service concerné : Utilisation de Nintendo eShop Cards et de codes de téléchargementAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 14 septembre 2020 à 23h00 au mardi 15 septembre 2020 à 3h00.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du jeudi 20 août 2020 à 4h00 au jeudi 20 août 2020 à 5h00.Services concernés :- Utilisation de Nintendo eShop Cards- Utilisation de codes de téléchargementAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 24 août 2020 à 23h00 au mardi 25 août 2020 à 3h00.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 30 juin 2020 à 3h00 au mardi 30 juin 2020 à 5h00.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 30 juin 2020 à 6h30 au mardi 30 juin 2020 à 7h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 30 juin 2020 à 6h30 au mardi 30 juin 2020 à 7h30.Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 15 juin 2020 à 22h00 au mardi 16 juin 2020 à 2h00.Service concerné : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 18 mai 2020 à 8h30 au lundi 18 mai 2020 à 11h00.Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 19 mai 2020 à 6h30 au mardi 19 mai 2020 à 8h30.Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 21 avril 2020 à 3h00 au mardi 21 avril 2020 à 5h00.Service concerné : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenanceDate et heure : du jeudi 26 mars 2020 de 8h50 à 10h30.Service concerné : Utilisation de cartes de créditAucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 24 mars 2020 à 0h00 au mardi 24 mars 2020 à 8h00.Service concerné : Aucun service en ligne ne sera accessible pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 24 mars 2020 à 5h30 au mardi 24 mars 2020 à 7h30.Services concernés : Les services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 18 mars 2020 à 3h00 au mercredi 18 mars 2020 à 5h00.Fonctionnalité concernée : Publication sur FacebookProblème constaté : Connexion aux services en ligne impossible.Dans l'attente, conseil de Nintendo : "Veuillez réessayer ultérieurement. Nous vous présentons nos excuses pour les éventuels désagréments."Date et heure : depuis lundi 3 février 2020 à 20h50 environ - Toujours en coursCode d'erreur obtenu : 2801-7180 2801-7181Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 19 février 2020 à 1h50 au mercredi 19 février 2020 à 4h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mercredi 19 février 2020 à 8h50 au mercredi 19 février 2020 à 10h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du vendredi 21 février 2020 à 1h50 au vendredi 21 février 2020 à 3h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du mardi 28 janvier 2020 à 6h50 au mardi 28 janvier 2020 à 8h30.Services concernés : certains services de réseauLes services en ligne pourraient ne pas être accessibles pendant l'opération de maintenance.Date et heure : du lundi 3 février 2020 à 2h50 au lundi 3 février 2020 à 4h30.