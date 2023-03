Une bande-annonce pour Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon

Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon | Reveal Trailer FR | Pendulo Studios & Microids 03/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu vidéo, développé par Pendulo Studios, plonge les joueurs au cœur d'une Égypte mystérieuse et d'autres contrées d'une beauté infinie, en combinant les éléments des jeux d'aventure et d'investigation.Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon est le nouveau jeu d'aventure, développé par Pendulo Studios, inspiré de l'aventure emblématique de la série de bandes dessinées Les Aventures de Tintin créée par Hergé, annoncé en septembre dernier . Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon plonge les joueurs au cœur d'une Égypte mystérieuse et d'autres contrées d'une beauté infinie en combinant les éléments des jeux d'aventure et d'investigation.La première bande-annonce offre un premier aperçu de l'univers mystérieux que nous découvrirons dans le jeu. Les joueurs pourront explorer l'univers de Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2023.Dans Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon, les joueurs vont vivre des aventures incroyables aux côtés de Tintin et de son fidèle compagnon Milou. Le célèbre reporter rencontre le professeur Siclone lors d'une traversée de la Méditerranée, puis part à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quelle est le lourd secret qu'il renferme ? Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient, en passant par l'Égypte, l'Inde et l'Arabie.Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon invite les joueurs à revêtir leur costume d'enquêteur et de reporter, à rechercher des indices, à infiltrer des lieux et à résoudre des énigmes à l'aide de dialogues d'enquête enrichis de séquences vidéo, de phases d'infiltration et de courses-poursuites en avion ou en voiture. Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon offre un gameplay unique et innovant pour permettre à chacun de vivre l'aventure comme un vrai reporter.Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon est une co-production dynamique entre Tintinimaginatio et Microids, qui marque le retour du célèbre reporter à la houppette dans le monde du divertissement interactif. Avec une histoire pleine de rebondissements qui fait partie du grand héritage créatif d'Hergé, Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon plonge les joueurs dans un universDe plus, le jeu permettra au joueur de revêtir le costume d'enquêteur et de reporter de Tintin, tout en offrant un gameplay unique et innovant. Les joueurs pourront résoudre des énigmes et rechercher des indices à travers des dialogues d'enquête enrichis de séquences vidéo, des phases d'infiltration et des courses-poursuites en avion ou en voiture. Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon propose ainsi une expérience immersive pour tous les fans de la série de bandes dessinées.Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2023. Tintinimaginatio et Microids ont travaillé en étroite collaboration pour assurer la qualité de l'adaptation vidéoludique de cette aventure iconique de Tintin. Les fans peuvent désormais attendre avec impatience la sortie de Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon pour revivre les aventures captivantes de Tintin et de son fidèle compagnon Milou.