Tintin revient avec une nouvelle adaptation des Cigares du Pharaon

Le nouveau jeu autour de Tintin avait été teasé le 20 avril dernier par Microids et la société Moulinsart qui détient les droits sur ce panthéon de la bande-dessinée. Désormais l'ouvrage adapté est désormais connu, ce sera "les Cigares du Pharaon".

Effectivement, avec le studio Pendulo aux commandes, on peut s'attendre à une aventure de type Point'n'click de qualité. Les titres Runaway sur PC nous ont largement séduits, ainsi que son Yesterday Origins. En revanche, nous avions été fortement déçus par la qualité bien trop buguée de Blacksad: Under the Skin. On craint donc que pour travailler sur une franchise aux fortes contraintes, le studio Pendulo soit beaucoup plus en difficulté pour trouver un bon équilibrage. On attend donc de voir ce qu'ils nous proposeront avec Tintin, sur lequel il vaudrait mieux ne pas se louper.