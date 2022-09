De nouvelles informations sur Mario+The Lapins Crétins Sparks of hope lors du Ubisoft Forward

Ubisoft nous offrira une mise en bouche dès 20h35, heure de Paris, avec un pré-show pour évoquer les dernières informations (nouvelles saisons, nouveaux personnages et contenu inédits) concernant différents titres qui ne sont pas sur Switch : Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 et d'autres encore.





Ce qui sera intéressant pour certains possédant un PC ou une console concurrente, c'est qu'il y aura des récompenses si vous regardez le live en direct qui devrait s'étaler en tout sur 3 heures :







Rendez-vous sur Ubisoft.com/Forward le 10 septembre pour regarder le spectacle dans le format de votre choix, y compris plusieurs langues sous-titrées, quatre langues des signes (langue des signes américaine, langue des signes britannique, langue des signes allemande et langue des signes internationale), ainsi qu'une description audio en anglais et en allemand.Ceux qui regardent sur Twitch pourront gagner des récompenses Twitch drop pour plusieurs jeux en regardant sur la chaîne Twitch officielle d'Ubisoft ou sur un certain nombre de co-streamers officiels. Voici la liste complète des jeux et des récompenses :

- Regardez pendant 15 minutes pour gagner l'emblème de Skull and Bones dans Skull and Bones.

- 30 minutes de visionnage pour gagner pendentif "Détail Explosif" dans Rainbow Six Siege.

- Comptez 45 minutes pour gagner l'objet cosmétique RC22 Original dans Roller Champions.

- Comptez 60 minutes pour gagner le set de tatouage Sphinx dans Assassin's Creed Valhalla.



Rendez-vous le samedi 10 septembre à 21h00 CEST / 12h00 PT pour des mises à jour passionnantes sur les jeux à venir tels que Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope et Skull and Bones, et n'oubliez pas de rester dans les parages pour assister à une présentation très spéciale d'Assassin's Creed afin de découvrir l'avenir de la franchise.





Le programme est donc dévoilé, on espère qu'Ubisoft aura quelques annonces croustillantes à nous servir bien chaud !