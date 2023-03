First 4 Figures ouvre les précommandes pour une figurine de Daruk

Le Mario Day se termine, mais pour clôturer la journée, c'est Breath of the wild, premier du nom qui s'en vient à nos bons souvenirs par la récente annonce de First 4 Figures. En effet, ceux-ci viennent de présenter une nouvelle figurine aux traits de Daruk, le Prodige Goron et pilote de Vah Rudania. La statue en PVC d'une belle qualité nous donne l'impression que le personnage est déjà fier de rejoindre notre étagère.





Portant bravement son arme de prédilection Brise-Montagne sur le dos, Daruk se dresse sur un socle arborant le symbole de l'oeil Sheikah pouvant s'illuminer. En effet, la base contient une batterie rechargeable. La version exclusive de cette statue dispose de deux modes lumineux LED (Statique et Animé) situés dans la base. Lorsque vous les activez, le symbole de l'oeil Sheikah s'illumine d'un bleu brillant : soit en mode Statique de façon constante, soit en mode Animé de manière pulsante. D'autres caractéristiques uniques à la version exclusive incluent un numéro d'édition limitée gravé sur le bas de la base, une carte d'authentification, un câble USB-C, une batterie rechargeable et un emballage premium de luxe exclusif avec numérotation d'édition limitée ! Il faudra cependant compter 160$. Alors p'tit gars, prêt à craquer ? Si oui, les précommandes se passent ici.